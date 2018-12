Katie Holmes plant een winterhuwelijk in Parijs Redactie

14 december 2018

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Zes jaar na haar scheiding van Tom Cruise maakt Katie Holmes (39) zich op voor een tweede huwelijk, dit keer met haar ‘geheime liefde’ Jamie Foxx (deze week 51). De actrice zou volop bezig zijn met de voorbereiding van een trouwpartij in Parijs.

Luiden er straks Franse huwelijksklokken voor Katie Holmes en Jamie Foxx? Volgens bronnen in de VS plant het koppel een winterhuwelijk in Parijs, hun lievelingsstad. “Katie heeft haar handen vol gehad met Jamie sinds ze hun geheime relatie begonnen in 2013", vertelt een bron aan Radar Online. “Maar nu ze hem eindelijk heeft kunnen overtuigen om zich te settelen, zijn ze klaar om het officieel te maken.” Eerder dit jaar ging inderdaad nog het gerucht dat de 'Dawson’s Creek’-ster de stekker uit de relatie had getrokken omdat Jamie er niet in slaagde zich voor het volle pond te engageren en omdat hij bovendien nog al te vaak optrok met de moeder van zijn negenjarige dochter Annalise. Vreemd genoeg ontkende Katie bij monde van haar woordvoerster de breuk. Het gold meteen als de eerste officiële bevestiging van hun relatie.

Tegenprestatie

Katie en Jamie hebben immers nooit met hun relatie te koop gelopen, al helemaal niet die eerste jaren. Ze hadden het in het beste geval over hun vriendschap, maar verder deden ze er gewoon het zwijgen toe. Pas in september vorig jaar kwam er een doorbraak, toen ze zich hand in hand lieten fotograferen op het strand van Malibu. Nadien was Katie nog te gast op het feestje voor Jamies vijftigste verjaardag. Er was natuurlijk een reden waarom het plots allemaal veel opener kon. Katie had bij de scheiding van Tom Cruise in 2012 bedongen dat ze het volledige hoederecht over hun nu twaalfjarige dochter Suri kreeg. Als tegenprestatie mocht zij zich vijf jaar lang niet laten zien in het gezelschap van een nieuwe partner. Daarom was ze de jaren voordien geregeld als een dief in de nacht naar haar lief getrokken, soms zelfs vermomd. Vijf jaar na de scheiding was dat niet meer nodig. In augustus werden ze zelfs voor het eerst kussend gefotografeerd. Maar ook toen besloten ze om hun liefde niet van de daken te schreeuwen. “Ze zijn nog altijd heel erg op hun privacy gesteld”, vertelde een insider in die periode en de reden moest niet ver gezocht worden: de heel publieke relatie met Tom Cruise had Katie duidelijk gemaakt wat ze niet meer wilde. “Ze wil niet te grabbel gooien wat zij en Jamie nu hebben”, vertelde een andere bron. “Wanneer ze samen zijn, klikt het geweldig. Als ze niet samen zijn, zijn ze op zichzelf. Dat is gewoon hoe het voor hen werkt."

Rekwisiet

Intussen lijken ze toch toe aan een groter engagement, een huwelijk, maar ook nu zijn de trouwgeruchten nog allesbehalve officieel. Het ziet er opnieuw naar uit dat Katie en Jamie de fans én de pers zelf de stippen met elkaar laten verbinden – met de nodige onduidelijkheden tot gevolg. Het nieuws van het Parijse huwelijk komt enkele weken na het gerucht dat het acteurskoppel zich verloofd had. Dat ontstond toen Katie met een diamanten ring aan haar pink gespot werd. Het gerucht werd snel de kop ingedrukt door vertegenwoordigers van de actrice, die lieten weten dat het enkel een rekwisiet betrof voor haar nieuwe film ‘The Secret’. “Katie is met niemand verloofd”, klonk het. De volgende dag was de ring verdwenen, maar toen stond Katie wél op de filmset. En zo blijft er altijd wel wat geheimzinnigheid rond het koppel hangen. Zoals het spel gespeeld wordt, zal de buitenwacht pas echt zeker zijn van het huwelijk wanneer er een officiële mededeling komt. Radar Online is daarentegen wel zeker van zijn zaak. “Parijs is de stad waarin ze alles officieel wil maken”, klinkt het daar. “Katie heeft lang gewacht om met Jamie te trouwen, maar nu is ze vastbesloten om het te doen, en ze weet precies waar en wanneer.” Katie gaf in 2006 haar jawoord aan Tom Cruise in Rome, nu wil ze met Jamie opnieuw in het bootje stappen aan deze kant van de oceaan. Rome kon zijn naam als Eeuwige Stad niet waarmaken, hopelijk voor Katie komt de Stad van de Liefde haar belofte wel na.