Katie Holmes over de periode na haar breuk met Tom Cruise: “Doodsbang geweest ...” Redactie

19 maart 2020

14u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Dat haar huwelijksbreuk met Tom Cruise (57) erg pijnlijk was, is een publiek geheim. Maar Katie Holmes (41) hield zich altijd op de vlakte over die periode. In een openhartig interview heeft de actrice nu toch voor het eerst uitgebreid teruggeblikt op de breuk met Tom, intussen acht jaar geleden.

“Het was een harde, verwarrende periode”, zegt Katie. “Ik ben soms doodsbang geweest. Omdat ik zo’n schrik had voor de gevolgen. Maar ik ben ook trots op de beslissingen die ik toen genomen heb. Ik heb er de beste vrienden ooit aan overgehouden.”

Paria in Hollywood

Katie verraste Tom indertijd door onaangekondigd van hem te scheiden. De actrice had samen met haar advocaten een soort ‘ontsnappingsplan’ beraamd om Tom voor een voldongen feit te stellen. Katie, die steeds banger werd van de invloed die de Scientology-sekte op haar man kreeg, vertrok én won het hoederecht over hun dochter Suri (13). ‘Een hold-up’, weten insiders. “Tom wist niet wat hem overkwam. Hij, de eeuwige controlefreak, was plots alles kwijt. Hij was ontzettend boos. Logisch dat Katie zich zorgen maakte.”

Zij had maar één oplossing. “Ik moest mijn thuis verlaten en kon ook niet in Hollywood blijven. Ik had er één van dé filmgoden kwaad gemaakt. Mensen twijfelden of ze nog wel met me mochten praten of met me gezien worden... Ik was een paria in Hollywood. Omdat Tom daar zo machtig en geliefd is, natuurlijk.”

Achtervolgd

Katie trok naar haar geliefde New York. “Maar dat was best intimiderend”, zegt ze. "Als alleenstaande mama met een kind van vier in de Big Apple... En dan was er nog de heisa na de scheiding, natuurlijk. Ik werd constant achtervolgd door fotografen. Ik moest creatief zijn om mijn dochtertje behoorlijk te kunnen opvoeden. Als ik bijvoorbeeld met haar in het park wou wandelen, moest ik een parkje zoeken waar ik dat om 6u ’s ochtends in alle rust kon doen. Sommige mensen verklaarden me gek. Voor dag en dauw in een New Yorks park gaan wandelen: da’s om problemen vragen? Ik zou overvallen of verkracht worden. Maar kijk, ik kan uit ondervinding zeggen dat New York niet zo gevaarlijk is als men zegt. Ik heb het overleefd en doe het nu nog.”

Die taxichauffeur

Net in die moeilijke periode leerde Katie enkele van haar beste vrienden kennen. “Ik kreeg vaak ongevraagd hulp. Bijvoorbeeld van de taxichauffeur die Suri mee naar binnen hielp dragen toen ze in zijn auto in slaap was gevallen. Of de ober van ons favoriete Italiaanse restaurant die mijn dochter naar achter meenam om haar met zijn kind te laten spelen... Ik leerde veel, ‘gewone’ mensen kennen. Lieve onbekenden die me steunden. Velen van hen zijn nu échte vrienden. Beste vrienden, zelfs. Geen Hollywoodsterren, maar gewone mensen die mij als ‘Katie’ zien. Dat is geweldig. Dat kan alleen in New York.”

Wat Tom Cruise betreft, koestert Katie geen wrok. “Hij maakt zijn keuzes, ik de mijne. Ik betreur sommige van hem, hij sommige van mij. We hebben ook mooie momenten beleefd. En er is Suri, natuurlijk. Waardoor we altijd verbonden zullen blijven, of we dat willen of niet. Ik herken Tom zelfs in haar. Suri heeft een sterk karakter en is ambitieus. Ik vind het niet erg dat er wat ‘papa’ in haar schuilt. Dat kan haar helpen in het leven.”