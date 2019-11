Katie Holmes is twee handen op één buik met dochter Suri: “Het is fijn dat onze leeftijden zo goed samen passen” SDE

05 november 2019

16u16

Bron: Elle UK 0 Celebrities Sinds haar scheiding met Tom Cruise (57) voedt Katie Holmes (40) hun dochter Suri (13) alleen op. Een rol die haar prima afgaat, vertelt de actrice in Elle UK.

Toen Katie Holmes beviel van Suri, was ze amper 27 jaar oud. Relatief jong, naar de huidige normen. Maar Katie bloeide open in haar rol als moeder. “Ik was erg blij om moeder te worden toen ik nog een twintiger was”, vertelt de actrice in het magazine Elle UK. “Het is fijn dat onze leeftijden zo goed samen passen. Hoe moet ik dit uitleggen? Elke leeftijd die mijn kind heeft gehad en mijn bijbehorende leeftijd, bleek een goede match. We zijn eigenlijk samen opgegroeid.”

Dat ze ondertussen zelf een mijlpaal bereikte - ze werd eerder dit jaar veertig - stoort haar niet. “Het is erg boeiend om veertig te zijn", lacht ze. “Wanneer je jong bent, denk je: ‘Ik ga nooit veertig zijn!’ En wanneer het dan zover is, besef je: ‘Dit is best oké’. Ik doe nog steeds alles wat ik altijd heb willen doen. Ik ben blij met mijn carrière en ik kijk uit naar de projecten die ik nog op de planning heb staan." En dat houdt onder meer regisseren in. “Enkele jaren geleden regisseerde ik mijn eerste film, ‘All We Had’, en nu ben ik volop bezig aan mijn tweede film. Ik kan niet wachten!”