Katie Holmes haalt subtiel uit naar ex Tom Cruise nadat collega boekje opendoet: "Verschrikkelijk dominant"

12 juli 2020

12u30

Bron: Page Six 0 Celebrities Met één klik wist actrice Katie Holmes (41) deze week haar ex Tom Cruise (51) op subtiele wijze een hak te zetten. Ze werd een van de nieuwe volgers van Thandie Newton (47), die samen met Cruise in ‘Mission Impossible 2' speelde. Newton klapte in een interview uit de biecht over hoe onaangenaam ze haar toenmalige tegenspeler vond.

Thandie Newton, nu vooral bekend voor haar rol in ‘Westworld’, heeft geen goede herinneringen aan de opnames van ‘Mission Impossible 2'. In een interview met New York Magazine omschreef ze die tijd als ‘angstaanjagend’. “Hij is een verschrikkelijk dominant individu”, aldus Newton. Ze gaf één bepaald moment als voorbeeld, waarbij Tom niet tevreden was over de manier waarop Newton een scène speelde. “Hij werd steeds gefrustreerder, tot hij voorstelde om de scène te oefenen in andermans rol. Hij kroop in mijn rol en ik in de zijne. Geloof me, tegen dan kon ik zijn tekst uit het hoofd.” Niet dat het idee van Cruise veel uithaalde. “Ik heb nog nooit zoiets onbehulpzaam meegemaakt. Hij duwde me gewoon verder in mijn angst en onzekerheid.”

Newton geeft grif toe dat ze schrik had van Cruise. “Hij probeert zo hard om een vriendelijke persoon te zijn, maar de druk is overweldigend. Hij legt de lat voor zichzelf zo enorm hoog en heeft het idee dat alleen hij het beste niveau kan halen.” Het kerstcadeau dat hij haar gaf, kon niet veel goedmaken. “Als je met Cruise samenwerkt, kan je een boek met de hoogtepunten van Scientology verwachten. Een soort bijbel, zeg maar”, aldus de actrice. “Ik was nieuwsgierig of er geloofwaardige dingen instonden, maar kon niet veel terugvinden.”

Scientology

Dat ze even later Katie Holmes tot haar volgers mocht rekenen, zet haar verhaal nog wat kracht bij. Holmes vroeg in 2012 de scheiding aan na vijf jaar huwelijk met Tom Cruise. De twee waren bij elkaar gebracht door Scientology, de sekte waar Cruise het meest bekende lid van is. Alles leek koek en ei, tot Holmes plots naar de rechtbank trok. Ze gaf ‘onverzoenbare meningsverschillen’ als reden op, maar zweeg verder in alle talen over de reden van haar vertrek.

Pas recent durft de actrice hier en daar iets zeggen over de periode met en na Tom Cruise. De actrice kreeg doorheen de jaren steeds meer schrik van het bizarre, controlerende gedrag van haar man en de steeds groeiende invloed die de kerk op hem had. Uiteindelijk beraamde ze met haar advocaten een soort ‘ontsnappingsplan’. “Een hold-up’, weten insiders. “Tom wist niet wat hem overkwam. Hij, de eeuwige controlefreak, was plots alles kwijt. Hij was ontzettend boos.” Holmes vertelde later dat ze toen doodsbang was. “Ik moest mijn thuis verlaten en kon ook niet in Hollywood blijven. Ik had een van dé filmgoden kwaad gemaakt. Mensen twijfelden of ze nog wel met me mochten praten of met me gezien worden... Ik was een paria in Hollywood. Omdat Tom daar zo machtig en geliefd is, natuurlijk. Het was een harde, verwarrende periode”, zegt Katie. “Ik ben soms doodsbang geweest. Omdat ik zo’n schrik had voor de gevolgen, maar ik ben ook trots op de beslissingen die ik toen genomen heb.”

In de jaren na Cruise begon Holmes een relatie met acteur Jamie Foxx, al werd dat door het koppel zelf nooit openlijk bevestigd. Volgens bronnen kwam dat door het contract dat Holmes tijdens haar scheiding met Cruise tekende. Ze kreeg het volledige hoederecht over dochter Suri, maar enkel als ze de jaren daarna nooit met een nieuwe partner in het openbaar zou opduiken. In 2019 gingen zij en Foxx definitief uit elkaar, sindsdien zou Holmes single zijn.