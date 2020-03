Katie Holmes getuigt over leven na Tom Cruise, die hun dochter al 7 jaar niet zag: “Ze is hier sterker uitgekomen” TDS

24 maart 2020

19u00

Bron: INSTYLE 2 Celebrities Niemand die het kan begrijpen, maar toch is het zo: Tom Cruise (57) heeft zijn dochter Suri (14) al zeven jaar niet meer gezien. Na de echtscheiding met actrice Katie Holmes (41) liet hij haar het hoederecht en keerde hij hun dochter de rug toe. Een zware klap voor Holmes, maar de actrice deed er intussen alles aan om haar eigen leven opnieuw op te bouwen. In een zeldzaam interview met InStyle Magazine durft Katie voor het eerst terugblikken op de heftige weg die ze heeft afgelegd.

Sinds Katie Holmes in 1998 voor het eerst te zien was in de razend populaire serie ‘Dawson’s Creek’, volgt de paparazzi elke beweging die ze maakt. Van het verwelkomen van dochter Suri in 2006, over de scheiding met Tom Cruise in 2012, tot de romance met acteur Jamie Foxx: Holmes ligt al haar hele volwassen leven onder een vergrootglas. En toch houdt de actrice zich opvallend afzijdig van de pers en spreekt ze zich zelden tot nooit uit over haar privéleven.

Daar is nu toch verandering in gekomen. In een interview met modeblad InStyle blikt Holmes voor het eerst terug op de veelbesproken breuk met Tom Cruise en de immense druk die daarbij kwam kijken. Aan de scheiding van het Hollywoodkoppel had de media een vette kluif, maar achter de schermen dreigde Katie in te storten. “Ik heb tijdens verschillende periodes van mijn leven enorm veel aandacht gekregen. En als je zoveel aandacht krijgt, wil je soms het huis niet uit omdat het gewoon te veel is.” Toch bleef ze altijd strijdvaardig. “Want je kan verteerd worden door wat mensen over je denken. Tot je ineens besluit om de dingen op je eigen voorwaarden te doen. Ik heb het gevoel dat ik dat eindelijk aan het uitzoeken ben. Telkens als iemand me ‘nee’ zegt, ga ik door.”

(lees verder onder de foto)

Doodsbang

Katie verraste Tom destijds door onaangekondigd de scheiding aan te vragen. De actrice had samen met haar advocaten een soort ‘ontsnappingsplan’ beraamd om de acteur voor een voldongen feit te stellen, gezien Katie steeds banger werd van de invloed van de Scientology-sekte op haar man. “Het was een harde, verwarrende periode”, zegt Katie. “Ik ben soms doodsbang geweest. Omdat ik zo’n schrik had voor de gevolgen. Maar ik ben ook trots op de beslissingen die ik toen genomen heb. Ik heb er de beste vrienden ooit aan overgehouden.”

Het deed Katie ook de ogen openen over de opvoeding van haar 14-jarige dochter Suri. “Ik hou zo veel van haar”, klinkt het. “Mijn hoogste doel is altijd geweest om haar eigenheid te koesteren. Om ervoor te zorgen dat ze 100% zichzelf is en sterk, zelfverzekerd en bekwaam kan zijn. Ze is hier heel sterk uitgekomen, ze heeft altijd al een sterke persoonlijkheid gehad.”

(lees verder onder de foto)

Warme gebaren

In het blad spreekt Holmes ook over de warme daden die wildvreemden voor haar deden, toen ze voor het eerst naar New York City verhuisde na de scheiding. “Het was intens. Ik moest mijn thuis verlaten en kon ook niet in Hollywood blijven. Ik had er één van de filmgoden kwaad gemaakt. Mensen twijfelden of ze nog wel met me mochten praten of met me gezien worden. Ik was een paria in Hollywood, omdat Tom daar zo machtig en geliefd was.”

Vandaag, acht jaar na de scheiding, voelt Holmes zich wel volledig thuis in de stad. “Als er elke avond 25 dingen te doen zijn, zorgt dat voor afleiding van je eigen zaken. En weet je wat ik nog meer ontdekte? Dat er een plek is, niet ver van mijn huis, waar tot middernacht voetmassages worden gegeven.” Nu haar dochter een echte tiener is, zegt Holmes verder dat ze ‘samen groeien.’ “We zijn nu echt aan het ‘meisjesstadium’ gekomen”, lacht Holmes. “Maar dat is oké, ik heb altijd gewild dat Suri zich zelfverzekerd voelt in haar vel.”