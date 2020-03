Kathy Griffin weer uit ziekenhuis maar niet getest op corona MVO

27 maart 2020

21u59

Bron: ANP 0 Celebrities Kathy Griffin heeft het ziekenhuis verlaten. De Amerikaanse comédienne werd eerder deze week opgenomen met “ondraaglijke pijnlijke symptomen” van het coronavirus, maar werd naar eigen zeggen niet getest.

De 59-jarige Kathy werd behandeld voor een infectie aan haar buik, vertelt ze aan de Los Angeles Times. Omdat de comédienne niet weet of ze wel of niet is besmet met het longvirus, blijft ze voorlopig binnen.

Kathy voelde zich niet lekker na een vakantie naar Mexico en bleef de afgelopen weken thuis. Toen de klachten steeds erger werd, ging ze op advies van haar huisarts naar het ziekenhuis. Daar werd ze overgebracht naar een geïsoleerde Covid-19-afdeling.