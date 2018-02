Kathy Griffin: "Ik kreeg doodsbedreigingen omdat ik met Trump lachte" MVO

01 februari 2018

07u30

Bron: ANP 1 Celebrities Acht maanden nadat ze een smakeloze foto van zichzelf met een bebloed masker van Donald Trump in haar hand online plaatste, sprak comédienne Kathy Griffin met The Hollywood Reporter over de situatie waarin ze daarna belandde. "Ik heb geen misdaad begaan, ik heb niet gereden onder invloed, ik heb niemand verkracht...mijn god, er zijn celebrities die mensen vermoorden." Toch stroomden de doodsbedreigingen dagelijks binnen," aldus Griffin in het uitgebreide 'comeback' interview.

"Ik moest al die post categoriseren: wat is onschuldig, wat is twijfelachtig en welke zijn zo heftig dat de FBI ze meeneemt voor verder onderzoek?," vertelt Kathy. Nadat de Trump-foto viral ging, bood ze haar excuses aan op Twitter, maar raakte de comédienne binnen no-time al veel werk kwijt. Ze zocht haar toevlucht in Europa en deed daar een aantal shows, onder andere in IJsland. "Bleek dat iedereen me daar vooral kende van 'die foto'. Maar de tour was een groot succes. Nu wil ik Amerika weer heroveren."

"Op het moment dat ik iets ga doen wat geld oplevert, houdt iedereen zo weer van me. Zo werkt dat nou eenmaal hier. Als ik dood ben, ben ik een legende. Maar nu nog niet." Talkshowhost Jimmy Kimmel heeft Kathy al een plaatsje in zijn talkshow aangeboden, mocht ze haar verhaal op televisie willen doen.