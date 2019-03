Kathy Griffin heeft geen spijt van Trump-foto die haar haar job kostte MVO

25 maart 2019

07u04

Bron: ANP 0 Celebrities De foto waarop ze poseerde met wat het afgehakte hoofd van Donald Trump moest voorstellen, kostte Kathy Griffin in 2017 haar baan bij CNN en veel andere klussen. Toch zou ze de actie zo weer overdoen.

In een ochtendshow op de Amerikaanse televisie werd Kathy zondag gevraagd of ze zou willen dat ze de foto nooit had uitgebracht. Daarop was de comédienne vrij duidelijk: “Nee.” Ze legde uit: “Ik heb er zoveel van geleerd. Ik weet dat er veel mensen het mooi zouden vinden als ik zou zeggen; ik wou dat ik die foto nooit had genomen. Maar wat voor mij het belangrijkst is, is dat als ik allang dood ben, mensen terugkijken op die gekke dame met het rode haar, die er niet aan onderdoor ging.”

Kathy vergeleek zichzelf in het interview met Jane Fonda, die in 1972 werd gefotografeerd op een Vietnamese tank wat haar op bakken kritiek kwam te staan en de bijnaam Hanoi Jane opleverde. “Ik ben een Hanoi Jane. Deze foto zal me altijd blijven achtervolgen, wat ik ook doe.”

Kort nadat ze bedolven werd onder kritiek over haar Trump-foto, bood Kathy haar excuses aan en zei in een video op social media dat ze te ver was gegaan. Een paar maanden later trok ze die verontschuldigingen weer in.