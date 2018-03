Katerine deelt eerste foto van dochter Olivia MVO

26 maart 2018

09u07 0 Celebrities 'Star Academy'-winnares Katerina Avgoustakis werd op 23 maart voor het eerst mama. Op Instagram deelde ze de eerste foto van haar dochter, Olivia.

"Nothing else matters", schreef ze bij het kiekje van het pasgeboren meisje. Als we haar hashtag #babyspam mogen geloven zal het zeker niet de laatste foto zijn die we te zien krijgen.

Nothing else matters #babygirl #inlove #babyspam #oliviaswijsen 🎀 #helloworld Een foto die is geplaatst door null (@katerineavgoustakis) op 25 mrt 2018 om 22:00 CEST