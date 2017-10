Kate Winslet krijgt rol in nieuwe Avatar-films TK

12u24

Bron: ANP 0 Jonathan Short/Invision/AP Celebrities Twintig jaar na Titanic gaat Kate Winslet opnieuw aan de slag voor regisseur James Cameron. De actrice heeft getekend voor een rol in de nieuwe reeks Avatar-films.

"Kate en ik zoeken al sinds Titanic iets om samen te doen, wat een van de prettigste samenwerkingen uit mijn carrière was", vertelt James aan Deadline. "Ik kan niet wachten om te zien hoe ze personage Ronal tot leven zal brengen." Het is nog niet duidelijk of Ronal een mens is of een Na'vi, zoals de bekende blauwe wezens uit de film heten.



Er staan vier sequels van Avatar uit 2009 op de planning. De productie van de nieuwe filmreeks, die een totaalbudget heeft van ongeveer een miljard dollar (850 miljoen euro), startte vorige week in Californië. De eerste film moet rond de kerst van 2020 uitkomen. De films daarna staan gepland voor de decembermaanden van 2021, 2024 en 2025.