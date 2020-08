Kate Winslet door oude filmrol voorbereid op coronavirus SDE

27 augustus 2020

07u14

Bron: THR 1 Celebrities Voor veel mensen kwam de wereldwijde uitbraak van het coronavirus vrij onverwacht, maar actrice Kate Winslet (44) was tot in de puntjes voorbereid. Dat komt omdat ze het al allemaal eens meemaakte - zij het dan in de film ‘Contagion’, waarin ze een epidemioloog speelt die een virus probeert in te dijken. Dat vertelt Winslet in The Hollywood Reporter.

“Mensen dachten dat ik gek was omdat ik al weken met een masker rondliep in Philadelphia, in de winkel alles schoonmaakte met alcoholgel en handschoenen droeg”, vertelt de actrice. “En toen was het plots 13 maart (de dag waarop wereldwijd stevige coronamaatregelen werden genomen, red.) en vroegen mensen zich af: ‘Fuck, waar kan ik zo’n masker krijgen?’”

Haar voorzienigheid is een gevolg van haar rol in de film ‘Contagion’, vertelt ze. Daarin werd het verhaal verteld van een (fictief) virus dat de wereld overneemt - een beetje zoals het coronavirus. Toch joeg corona Winslet ook angst aan, geeft ze toe. “Ik denk dat dat te maken heeft met het onbekende van dit virus. We weten niet hoe het iemand gaat beïnvloeden. Dat was volgens mij zo beangstigend”. Al liet ze de angst ook niet de overhand nemen: “Ik ben erg praktisch en rechtdoorzee. Als ik moet reageren op een noodsituatie, dan focus ik me gewoon volledig.”

In het voorjaar werkten de actrice en andere acteurs uit ‘Contagion’ al mee aan een filmpje om mensen aan te sporen zich aan de coronamaatregelen te houden. “Om me voor te bereiden op de rol bracht ik tijd door met een paar van de beste artsen van de wereld”, zei Winslet destijds in de video. “En wat was een van de belangrijkste dingen die ze me leerden? Was je handen vaak alsof je leven ervan afhangt, wat het nu misschien ook echt doet.”