Kate Upton werd betast door Guess-oprichter

08 februari 2018

00u14

Kate Upton heeft voor de eerste keer details over het seksueel wangedrag van Guess-oprichter Paul Marciano verteld. Het mode-icoon zou haar hebben betast en tegen haar wil hebben gekust.

Tijdens een bijeenkomst in 2010 greep Marciano Upton naar eigen zeggen bij de borsten. "Hij pakte ze beet, voelde.. en speelde er eigenlijk mee. Toen ik hem wegduwde zei hij dat hij zeker wilde weten dat ze echt zijn", aldus het model tegen TIME Magazine.

Op een ander moment tijdens een fotoshoot greep Marciano Upton bij haar dijen en kuste hij haar op haar gezicht en in de nek. Een fotograaf kwam toen tussenbeide om Upton te beschermen. Het model werd vervolgens aan de kant gezet. Ook de fotograaf hoefde niet terug te keren bij Guess.

Upton maakte vorige week via Instagram bekend dat ook zij een #metoo-slachtoffer is. Toen meldde ze echter nog niet wat er was gebeurd. Marciano heeft tot dusver alles ontkend.