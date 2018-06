Kate Spade was depressief omdat haar echtgenoot wilde scheiden, zo blijkt uit afscheidsbrief MVO

06 juni 2018

12u25 0 Celebrities Kate Spade was depressief, zo onthullen bronnen die dicht bij de modeontwerpster stonden. Ze zou erg hebben geleden onder de liefdesbreuk met haar man, Andy Spade.

Kate, die de achternaam Spade volgens traditie overnam van haar echtgenoot, gebruikte die ook als merknaam. Dat maakte het niet alleen persoonlijk pijnlijk, maar ook publiekelijk gênant dat hij bij haar weg wilde.

Die informatie geeft de woorden in haar afscheidsbrief, die gericht was aan haar 13-jarige dochter Frances Beatrix, opeens een veel diepere betekenis. "Bea, ik heb altijd van je gehouden", schreef ze. "Dit is niét jouw schuld. Vraag het maar aan papa!" Dat laatste zou kunnen aansturen op de naderende scheiding.

Het koppel was al samen sinds 1994. Het mode-icoon werd gisteren levenloos teruggevonden in haar slaapkamer, waar ze zichzelf van het leven beroofde.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.