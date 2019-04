Kate Moss staat voor de 40ste keer op de cover van Vogue MVO

03 april 2019

14u45 0 Celebrities De eerste keer was in 1993 en volgende maand doet ze het gewoon opnieuw: het Britse topmodel Kate Moss (45) stond maar liefst veertig keer op de cover van het prestigieuze modeblad Vogue.

Ze heeft een carrière van meer dan dertig jaar achter de rug en is haar vak duidelijk nog niet verleerd. In mei 2019 zal Kate Moss op drie verschillende covers voor Vogue te zien zijn. In totaal vulde de redactie van het bekende modeblad zo'n drie jaar aan Vogue-edities met het gezicht van Kate. In 2000 stond ze op maar liefst vier covers: in februari, mei, september en december. Om te vieren dat dit al haar veertigste shoot voor het magazine is, krijgt het blad drie verschillende covers met Moss om uit te kiezen.