Kate Hudson speelt 'Never Have I Ever' SD

16 april 2018

19u00

Bron: Kameraki 0

Kate Hudson (38) straalt dubbel zo hard dezer dagen. De 38-jarige actrice is in verwachting van haar derde kind én is het nieuwe gezicht van cosmeticamerk La Mer. Genoeg redenen voor Harper's Bazaar om haar uit te nodigen voor een rondje 'Never Have I Ever', en daarbij komen enkele interessante weetjes naar boven.