Kate Hudson opnieuw zwanger

06 april 2018

21u05

Bron: ANP 1 Celebrities Kate Hudson is in verwachting van haar derde kind. De actrice, die al twee zoons heeft, krijgt deze keer een dochtertje. Kate onthulde het blije nieuws vrijdag op Instagram.

Op een video is te zien hoe Kate met haar partner Danny Fujikawa en haar twee zoons zwarte ballonnen lek prikken waarna er roze confetti en kleine ballonnetjes uitkomen. "Verrassing!!! Als jullie afvragen waarom ik zo afwezig was op mijn sociale media, dat was omdat ik nog nooit zó misselijk ben geweest! Het was de meest misselijke eerste drie maanden van al mijn kinderen", schrijft de Almost Famous-actrice bij het filmpje.

"Ik werd echt overal misselijk van. Instagrams over eten lieten me kokhalzen en nadenken over Insta-stories maakten me nog vermoeider dan ik al was. Als je me in die tijd bent tegengekomen en ik deed alsof alles geweldig was... dat was een leugen!", aldus Kate, die verzucht dat het moeilijk was om haar zwangerschap geheim te houden.

"We hebben geprobeerd om de zwangerschap zo lang mogelijk onder de radar te houden, maar mijn buik groeit nu zó! Het is zo lastig om nog te verbergen, en, eerlijk gezegd, het is moeilijker om te verbergen dan er gewoon mee voor de dag te komen! Mijn kinderen, Danny, ikzelf en de hele familie zijn enorm opgewonden! Een klein meisje op komst..."

De 39-jarige Hudson en muzikant Fujikawa kregen begin vorig jaar een relatie. Kate heeft een zoon met Muse-frontman Matt Bellamy en een zoon met voormalig Black Crowes-zanger Chris Robinson.