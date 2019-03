Kate Hudson openhartig over de vaders van haar drie kinderen SD

06 maart 2019

07u26

Bron: People 0 Celebrities Kate Hudson (39) vertelde in de podcast ‘Divorce Sucks!’ openhartig over haar eigen gezinssituatie. De actrice heeft drie kinderen bij evenveel mannen. “Ik zou het niet aanraden, maar mijn situatie is eigenlijk best geweldig.”

Kate Hudson heeft drie kinderen: zoon Ryder (15) met ex-echtgenoot Chris Robinson, zoon Bingham (7) met ex-verloofde Matt Bellamy en dochter Rani Rose (5 maanden) met vriend Danny Fujikawa. Ze beseft dat dat geen gebruikelijke situatie is, maar dat ze het geluk heeft om een goed contact te onderhouden met haar exen - al vraagt dat wel wat werk. “Wanneer je uit elkaar gaat, heb je nog steeds een relatie”, vertelt ze. “Het is gewoon een ander soort relatie. Er zijn goede dagen, er zijn slechte dagen, en er zullen goede en slechte weken zijn. Alles komt neer op communicatie. Soms gaat dat heel goed, en soms loopt de communicatie spaak.”

Het allerbelangrijkste in de relatie met haar exen, is dat de kinderen op de eerste plaats komen. Iets dat ze leerde van haar moeder, actrice Goldie Hawn, die scheidde van haar vader, Bill Hudson. “Wat ik leerde van mijn moeder is dat het niet uitmaakt wat je voelt. Wanneer ik mijn vrienden kwaad zie spreken over hun ex-echtgenoten waar hun kinderen bijstaan, word ik kwaad omdat ze niet zien hoe dat hun kinderen beïnvloedt en hoe verbitterd hun kind zal worden. Ik heb zelf nooit een slecht woord gehoord over mijn vader.” Ze vervolgt: “Kinderen zijn zo slim, en ze kunnen zelf beslissen. Het is niet aan ons om hen te vertellen hoe ze moeten denken over de andere ouder. Dat is belangrijk.”

Zelfde regels

Wat blijkbaar nog belangrijk is voor Hudson, is dat al haar exen goed met elkaar overweg kunnen. “Ze vinden elkaar leuk”, vertelt ze. “Het is grappig en we lachen erom. Ik had nooit gedacht dat mijn leven er zo zou uitzien, maar het is wat het is. Ik wil alleen maar gelukkige kinderen, dus zorgen we er allemaal voor dat zij de prioriteit zijn. Matt en ik gaan zelfs samen op vakantie. Ik vind: hoe beter we bevriend kunnen zijn, hoe beter alles is.

“Matt en ik kunnen erg goed met elkaar praten over Bing en dezelfde regels toepassen. Dat vinden we erg belangrijk, dat hij niet het gevoel heeft dat hij in een bepaald huis ergens mee weg kan komen. Mama en papa denken hetzelfde.” Ook met Chris verloopt alles goed, vertelt Hudson. “Ook hier is het grappig: Ryder kan echt nergens mee wegkomen.”

Echte liefde

Eind goed, al goed dus. “Ik zie echt dit geweldige, warme gevoel in mijn kinderen terug wanneer ze ons zien praten en lachen en zien dat we een echte connectie hebben”, vertelt de actrice. “We kunnen misschien niet samenwonen en moeten wat afstand houden, maar uiteindelijk is er wel echte liefde tussen ons. En wanneer onze kinderen dat voelen, zorgt dat er weer voor dat zij zich veilig en geborgen voelen.”