Kate Beckinsale verrast door aandacht relatie KD

27 maart 2019

20u30

Bron: ANP 0 Celebrities Kate Beckinsale (45) moet erg wennen aan het feit dat er zo veel belangstelling is voor haar prille relatie met Pete Davidson (25). "Ik ben erg verrast door de enorme interesse", zegt de actrice.

"Ik heb nooit eerder zoiets meegemaakt", vertelt Kate, die eerder getrouwd was met acteur Michael Sheen. "Het is allemaal erg intens en iets waar ik echt aan moet wennen.”

Toch is het mediacircus voor Kate geen reden om niet verder te gaan met de comedian. "Als dat het belangrijkste punt in de relatie zou zijn dan heb je een groot probleem. Maar dat is het niet.” Wel zou Kate het niet erg vinden als de belangstelling iets zou afnemen. "Ik heb liever niet dat mensen zich verstoppen rond mijn huis", zegt de actrice, die sinds januari samen is met de ex van Ariana Grande. "Het is een beetje vermoeiend.”