Kate Beckinsale en Pete Davidson bevestigen romance al kussend tijdens hockeymatch SD

04 maart 2019

11u21

Bron: The Daily Mail 0 Celebrities De geruchten deden al langer de ronde, maar nu lijken Kate Beckinsale (45) en Pete Davidson (25) hun vermeende romance ook te bevestigen. Tijdens een hockeymatch zondag werden ze al kussend in de tribunes gespot.

In januari werden de Britse actrice en de Amerikaanse komiek voor het eerst samen gespot tijdens de Golden Globes. Meteen kwam de geruchtenmolen over een mogelijke relatie tussen de twee op gang, zeker toen er nog enkele andere uitjes volgden. Bronnen vertelden dat de twee erg veel plezier maakten samen, maar dat er niets serieus gaande was. Beckinsale vertelde zelf aan het magazine Extra dat haar ideale man vooral grappig moet zijn. En het leeftijdsverschil van twintig jaar? Dat is volgens de bronnen geen probleem voor de actrice. “Ze lijken misschien een vreemd koppel, maar ze vindt hem geweldig en houdt ervan hoe goed ze met hem kan lachen.” Een andere bron voegt daaraan toe: “Kate vindt het leuk om met jongere mannen te daten en er plezier mee te maken. Ze is zelf nog erg jong van geest, dus dat gaat perfect. Het is gemakkelijk en brengt minder druk met zich mee om te daten met iemand jong die nog niet op zoek is naar iets serieus.”

There's no doubt about it now 😳 https://t.co/KnhFIja3D2 Daily Mail Celebrity(@ DailyMailCeleb) link

Vorige relaties

Pete Davidson werd vorig jaar beroemd toen hij een razendsnelle romance en verloving beleefde met zangeres Ariana Grande. Na amper vijf maanden was het sprookje echter alweer uit. Kate Beckinsale heeft een 20-jarige dochter, Lily, met acteur Michael Sheen. Van 2004 tot 2016 was ze getrouwd met regisseur Len Wiseman, die haar regisseerde in de eerste twee ‘Underworld’-films.