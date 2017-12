Kat Von D en Green Day-zanger lanceren "rock 'n roll" genderneutrale eyeliner MVO

12u31 1 Instagram Kat Von D en Billie Joe Armstrong komen met genderneutrale eyeliner. Celebrities Model, make-up-gigant en tattoo-artieste Kat Von D lanceert samen met Green Day-frontman Billie Joe Armstrong een genderneutrale eyeliner. Armstrong, die zelden buitenkomt zonder een slordige smokey-eye, leende ook de naam van zijn bekendste nummer aan de make-up-lijn: 'Basket Case'.

De 'Basket Case Liners' zouden zo ontworpen zijn dat ze zich lenen tot het aanbrengen van grove, donkere lijnen die zowel voor vrouwen als mannen een erg "rock 'n roll" effect geven.

De limited edition liners zullen vanaf begin januari overal in de VS beschikbaar zijn, en later die maand ook in Europa verkocht worden.

Eyeliner bij mannen is niet zo uitzonderlijk binnen de punk-rockscène, en kreeg zelfs het ludieke koosnaampje 'guyliner'. Kat en Billie gaan nu nog een stapje verder en promoten hun product ook met Billie Joe als mannelijk model.

