Kat van Downing Street slaat weer toe en Camilla grijpt haar kans: de grappigste momenten van Trumps bezoek aan Groot Brittannië op een rij MVO

05 juni 2019

12u42 0 Celebrities Donald Trump ging gisteren op staatsbezoek in Groot Brittannië, en hij zou nu eenmaal Trump niet zijn als er hier en daar al niet iets misliep. Gelukkig leverde dat veel grappige situaties op, die meteen gedeeld werden via sociale media.

Camilla grijpt haar kans

Trump en Melania mochten ‘s middags op de thee bij Prins Charles en zijn echtgenote, Camilla. Die laatste nam de ontmoeting duidelijk wat minder serieus, tot groot plezier van mensen op sociale media.

Camilla gaf de omstaande pers een veelzeggende knipoog. Twitteraars hadden dat meteen door, en deelden de beelden, die ondertussen ‘viral’ werden. “Camilla knipoogt naar alle mensen die wél nog gezond verstand hebben”, grappen ze. Of: “Zij heeft het slim gezien, ze wint terug populariteit door te azen op de enige persoon die de Britten nog harder haten dan haarzelf.” Camilla ligt namelijk niet bij al haar landgenoten in de hoogste schuif, maar won dankzij haar stunt opvallend veel sympathie terug. Het koningshuis zelf heeft nog niet gereageerd op het voorval.

Camilla's wink as Charles leads Donald Trump for tea #TrumpUKVisit pic.twitter.com/S2L1hsthsy George Bowden(@ georgebowden) link

De ‘chief mouser’ slaat weer toe

Downing Street, al jaar en dag het hoofdkwartier van de Prime Minister, heeft een klein legertje ‘officiële’ katten. Die zijn ‘in dienst’ van de regering en hebben elk ook hun eigen titel, twitteraccount én fans. De Britse media berichten over de diertjes alsof het echte parlementsleden zijn, hilarisch in hun geveinsde ernst. Voor wie het nog niet wist, de kater hieronder is niemand minder dan ‘Chief Mouser’ Larry (dat betekent zoveel als: hoofd van de afdeling muizenvangen), chouchou van de Britse bevolking en veroorzaker van menig probleem tijdens officiële momenten. Zeg nu nog eens dat de Britten geen gevoel voor humor hebben?

(Lees verder onder de foto)

Larry, in ieder geval een pak populairder in Londen dan Donald Trump, zorgde gisteren voor ophef toen de Amerikaanse president langskwam bij Theresa May (voorlopig nog Prime Minister van dienst). Hij vond namelijk een ideaal rustplaatsje onder ‘The Beast’ - de limousine van Trump die zo extravagant is dat hij een eigen naam meekrijgt. Daardoor kon de wagen niet vertrekken op het geplande moment, en veroorzaakte de kat een vertraging die volgens omstaanders bijna een uur duurde. Ze kregen hem namelijk niet meteen te pakken. Daarnaast poseerde hij tijdens een officieel fotomoment mee op de vensterbank. De aanwezig media, zowel Amerikaans als Brits, kon er goed om lachen - net als iedereen op sociale media, trouwens. Het twitteraccount van Larry reageerde meteen op het nieuws: “Wat wil je dan dat ik doe? In de regen gaan zitten?”

(Lees verder onder foto’s)

Security incident in Downing Street after Larry the Cat tries to get inside The Beast.



He is currently sat underneath the car meaning it can’t move. pic.twitter.com/ZxQIwzOD4S Charlie Proctor(@ MonarchyUK) link

What do you expect me to do, sit out in the rain? https://t.co/vkI9AWHtwy Larry the Cat(@ Number10cat) link

If you think I’m getting off this windowsill you’ve got another thing coming... #TrumpUKVisit

(Photo: @davidbrunnstrom) pic.twitter.com/x6qwBzczMP Larry the Cat(@ Number10cat) link

Griezelige Ivanka

“Ze jagen me de stuipen op het lijf”, “het lijken wel porseleinen poppen”, “Het lijkt wel ‘The Shining’, maar dan erger”, of “Ziet iedereen die griezelige, ondode tweeling achter het raam van het paleis of moet ik me zorgen beginnen maken dat het spookt?” ... Het zijn maar enkele twitter-reacties op een foto van Ivanka Trump (37) en haar echtgenoot Jared Kushner (38), die met een stuurse blik uit het raam van Buckingham Palace staren. Zelfs horror-regisseur Jordan Peele (‘Get Out’, ‘Us’) deed al een duit in het zakje. “Deze foto geeft me veel inspiratie voor een volgende film”, klinkt het. Zoals het hoort, ging de foto meteen een eigen leven leiden op het internet...

(Lees verder onder foto’s)

Between this and that terrifying sorority video, I’ve been getting a lot of great inspiration recently. https://t.co/QMEmYlPQDr Jordan Peele(@ JordanPeele) link

Congrats To Jared And Ivanka, The New Ghosts Of Buckingham Palace https://t.co/034PACMirg pic.twitter.com/NxPiU1Xc2p epavarura.com(@ rebelisistemit) link

Jared and Ivanka are “haunting Buckingham Palace.”



“Yes, listen children, sometimes at night if you listen closely you can hear them having no business being there.” — @StephenAtHome https://t.co/jnbeJAdYmo pic.twitter.com/SsUmeFVz65 Matt Wilstein(@ mattwilstein) link

Trump breekt het protocol - alweer

Je zou denken dat hij geleerd had uit zijn vorige bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, maar Trump slaagde er toch in om het koninklijk protocol een keer te breken - of daar zijn de meeste Britten toch van overtuigd. En als er iets is dat gevoelig ligt bij de Britten, is het dat wel. Tijdens een banket raakte de president de Britse Queen Elisabeth II namelijk aan, en dat is compleet uit den boze, meent men. Ook dat lokte enkele grappige reacties uit. “Op z’n minst greep hij haar niet by the pussy. Dat is vooruitgang”, klinkt het.

(Lees verder onder foto’s)

At least he didn’t grab her by the pussy. Baby steps! https://t.co/mY9BPEVvNQ Kimberly Chrisman-Campbell(@ HottyCouture) link

I'm not a monarchist and loosely British but when Trump touches the queen, I'm all HOW DARE YOU. Kaya Wilson(@ Kaya_M_Wilson) link

Creatieve protestanten

Het maakt niet uit waar Trump gaat of staat, een grote massa protestanten volgt hem altijd op de voet. Die zijn soms wel érg creatief in het belachelijk maken van de Amerikaanse president. Ook in Groot Brittannië waren er weer enkele pareltjes bij.

(Lees verder onder foto’s)

Mediagekte

Trump en de Queen die samen aan tafel schuiven? Uiteraard hoort daar een heus mediacircus bij. Iedereen wil namelijk de mooiste foto’s maken. Vooral het bord van de Amerikaanse president was een erg gegeerd kiekje. Het eindresultaat mag er zijn, maar geef ons maar de beelden van achter de schermen.