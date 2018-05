Kat Kerkhofs opent fitnesszaak in Wilsele Jarno Bertho

25 mei 2018

22u22

Bron: VTM Nieuws 4 Celebrities Kat Kerkhofs, de vrouw van Rode Duivel Dries Mertens, opende vandaag haar eigen fitnesszaak in Leuven. De fitness is in een hangar en werd vandaag feestelijk geopend. 'Core' heet de zaak. Alle familie en vrienden waren erbij.

Terwijl manlief Dries Mertens zijn brood verdient als voetballer in Napels, start Kat Kerkhofs een eigen fitnesszaak in een vernieuwde hangar in Wilsele, bij Leuven. Dries Mertens wil dat de aandacht vandaag volledig naar zijn vrouw gaat en geeft daarom geen interviews.

Wie bij Kat wil komen fitnessen kan dat alleen of in groep doen. Een abonnement per maand kost 99 euro.