Karolien Debecker neemt dit najaar de fakkel over van Jan Hautekiet op Radio 1 DBJ

29 maart 2018

11u17 0 Celebrities Jan Hautekiet, die begin 2019 met pensioen gaat, presenteert momenteel zijn laatste seizoen van Hautekiet op Radio 1. Dit najaar zal Karolien Debecker, bekend van Generation M op MNM, met de ploeg van Radio 1 een nieuw programma maken waarbij de luisteraars eveneens een bepalende rol gaan spelen.

Jan Hautekiet en Karolien Debecker zullen Hautekiet gepast afsluiten met een reeks uitzendingen op locaties in de week van 4 tot en met 8 juni.

Jan Hautekiet: “Toen we bij Radio 1 met Hautekiet begonnen, was het ons doel om een netwerk van burgerexpertise te bouwen. Luisteraars inspireren ons, wij geven hen een stem, op de radio, maar ook daarbuiten. online tijdens en na de uitzending of bij acties en uitzendingen op locatie. Vaak reiken luisteraars ons zo invalshoeken en volgende thema’s aan. Op die manier is bijvoorbeeld ons eigen Dictee ontstaan: een luisteraar ergert zich aan spelfouten, een ander denkt nostalgisch terug aan het Groot Dictee en wij maken er een actie van, 6 april in de Senaat."

Karolien doet op haar eigen manier en met haar eigen persoonlijkheid hetzelfde bij Generation M. De knowhow die ze naar Radio 1 meebrengt is een absolute aanwinst.”

Karolien Debecker: “Ik kijk er erg naar uit om bij Radio 1 radio te maken en de luisteraars ook daar een platform te bieden. Dat heb ik de voorbije jaren ook gedaan met het team van Generation M. Er ontstond een echte community waarin jongeren een stem kregen en elk thema bespreekbaar werd. Elke generatie heeft nood aan informatie en het recht om zijn mening te delen en dus neem ik die dynamiek met de luisteraar graag mee naar Radio 1. Wat een eer trouwens om de fakkel over te nemen van een groot radioman als Jan. Ik was als 14-jarige al zijn grootste fan.”