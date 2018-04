Karl Vannieuwkerke pronkt met nieuwe liefde DBJ

22 april 2018

22u13 505 Celebrities Karl Vannieuwkerke (47) heeft een nieuwe vriendin, dat maakte de sportjournalist bekend via zijn Instagramaccount. Caroline Vereenooghe is dierenarts gespecialiseerd in sportpaarden en afkomstig uit het West-Vlaamse Leke.

De presentator is samen met zijn nieuwe liefde op reis in het Spaanse San Miguel de Salinas, een dorpje in de provincie Alicante. "In Love", schrijft Vannieuwkerke bij zijn foto.

❤️ @caroline1oog #inlove

Caroline is een dierenarts, gespecialiseerd in sportpaarden en ontwikkelde ook zelf enkele specifieke producten. Ze is afkomstig uit Leke, een deelgemeente van het West-Vlaamse Diksmuide, waar ook de kinderen van Karl voetballen. Ook Caroline plaatste al een foto op Instagram om hun liefde te tonen.

💕

Karl Vannieuwkerke maakte vorige maand bekend dat hij uit elkaar ging met zijn vrouw Ellen. Het koppel was achttien jaar getrouwd en heeft twee kinderen, Jef (14) en Marte (13). “Het klopt dat mijn vrouw en ik na bijna 18 jaar een paar maanden geleden besloten hebben om een punt te zetten achter ons huwelijk. We waren de voorbije jaren uit elkaar gegroeid, maar gaan in de beste verstandhouding uit mekaar. We staan allebei voor 100% achter deze keuze. Onze kinderen zullen in de toekomst altijd centraal staan in alles wat we doen. Voor de rest komen we hier niet meer op terug”, liet de sportjournalist toen optekenen.