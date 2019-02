Karl Lagerfeld: “Een vervanger voor mij? Dat is niet nodig, ik ben onsterfelijk” Redactie

09 februari 2019

12u00

Bron: Story 0 Celebrities De modewereld staat in rep en roer door de afwezigheid van Karl Lagerfeld (85) op de voorstelling van zijn nieuwe collectie in Parijs. Nooit eerder liet de man verstek gaan voor zo’n belangrijk event. Moet Chanel op zoek naar een vervanger voor de 85-jarige, maar nog steeds onmisbare, ‘Keizer Karl’?

Het was hét gespreksonderwerp tijdens de voorbije Parijse modeweek. Karl Lagerfeld, hoofdontwerper bij Chanel, verschijnt aan het eind van elke show steevast op het podium om het applaus in ontvangst te nemen, maar niet dit keer. Zijn rechterhand Virginie Viard moest inspringen. De eerste afwezigheid van Lagerfeld op zijn eigen defilé sinds hij in 1982 werd aangesteld tot creatief directeur van het modehuis, deed veel stof opwaaien. De vroegere hoofdredacteur van het Duitse societyblad Bunte noemde de afwezigheid zelfs een schande. “Iedereen die naar de shows komt, wil Karl Lagerfeld eren. Iedereen zal zich nu afvragen: ‘Wat is er gebeurd? Waarom kwam hij zelf niet opdagen?’”. Aanvankelijk werd gezegd dat de couturier op de tweede modeshow wel van de partij zou zijn, maar ook daar gaf hij forfait. Chanel, dat nochtans geroutineerd is in het ontwijken van vragen over de gezondheid van hun ontwerper, stuurde een inderhaast opgesteld persbericht uit. Karl voelde zich ‘moe en uitgeput’, klonk het en er werd hem veel beterschap gewenst.

Zonder zonnebril

Er worden al een tijdje vraagtekens geplaatst bij de gezondheid en fysieke paraatheid van de meester. In oktober, tijdens de voorstelling van zijn collectie voor het Italiaanse modehuis Fendi, leek hij al verzwakt en was zijn gezicht erg opgeblazen. Het gevolg van zware medicatie? Lagerfeld verscheen zelfs zonder zijn iconische zonnebril, maar hoewel hij ondersteund moest worden, tekende hij toch present. Eind november, toen hij de kerstverlichting mocht aansteken op de Champs Elysées, viel dan weer de erbarmelijke staat van zijn gebit op. Dat hij nu moest passen voor de Parijse modeweek, luidt volgens waarnemers het begin in van het einde van het tijdperk Lagerfeld. De vraag ‘Wat na Lagerfeld?’ klinkt al een tijdje, maar vandaag luider dan ooit. De opvolging van ‘keizer Karl’ lijkt wel een staatsaangelegenheid. Dat heeft alles te maken met de status die de Duitser de voorbije zestig jaar heeft verworven in de modewereld en de gigantische bedragen die zijn werk opbrengt. In juni 2018 maakte Chanel bekend dat het een omzet van 8,3 miljard euro draaide, waarmee het het tweede modebedrijf ter wereld is, na Louis Vuitton. Toen Chanels financieel directeur gevraagd werd naar een mogelijke vervanger, gaf die een ontwijkend antwoord. “Karl is op het hoogtepunt van zijn creativiteit en heeft een volle agenda.”

Twaalf collecties per jaar

Enkele weken later reageerde de man zelf in Paris Match op de vraag over zijn gezondheid met de nodige zin voor overdrijving. “Ik ben onsterfelijk. Die vraag is niet nodig”, en hij voegde eraan toe dat al zijn contracten voor het leven zijn. In april vorig jaar sprak hij al met het Franse Numéro over zijn gezondheid. “Op dit ogenblik heb ik nergens echt last van”, klonk het. “Ik heb elke denkbare test ondergaan en ze vinden niks. Bel me terug over tien jaar en dan zullen we nog eens praten.” Hij was ook vijftien jaar op dieet geweest, maar zelfs dat hoefde niet meer. “Ik word niet meer dik. Ik kan alles eten zonder een grammetje bij te komen. Heel raar.” Oud worden, zei hij, was best draaglijk, “als je het doet zonder uitspattingen en in grote luxe.” Lagerfeld ontwerpt twaalf collecties per jaar - voor Chanel, Fendi en zijn eigen label - maar dat noemde hij in Numéro ‘stimulerend’. “Ik ben voortdurend in beweging, waardoor ik niet aan navelstaarderij kan doen en geen fossiel kan worden. Ik vind het prima, anders zou ik me toch maar vervelen.”

Trouwe (op)volgster

Was het allemaal een rookgordijn? Al in 2016 schreef The New York Post immers dat Lagerfeld kort bij zijn pensioen stond. “Hij is moe en en wil stoppen”, bevestigde zijn biografe, de Britse journaliste Alicia Drake, die meteen mogelijke opvolgers overliep. De meester zelf zou alleen maar Virginie Viard in gedachten hebben, het hoofd van de Chanel-studio. Lagerfeld noemt haar ‘mijn rechter- en linkerhand’ en sinds enkele jaren verschijnt ze na elk defilé steevast met hem op de catwalk - en onlangs in Parijs dus helemaal alleen. Het versterkt het vermoeden dat hij haar klaarstoomt om in zijn voetsporen te treden. Virginie Viard, ooit begonnen als kostuumontwerpster voor theater en film, is een van zijn trouwste assistenten en werkt al sinds 1987 voor hem. Kenners van de modebusiness vragen zich echter of deze 49-jarige vrouw, vriendelijk maar weinig toegankelijk, wel het juiste profiel heeft voor de begeerde positie.

Sinds de Parijse modeweek is het stil geworden in de kringen rond Karl. Voorlopig is er geen aanwijzing hoe de bejaarde man het stelt en of zijn toestand tijdelijk of definitief is. Misschien wordt het mysterie pas opgelost eind februari, wanneer Chanel zijn prêt-à-porter collectie voorstelt. Dat Lagerfeld het ontwerpen nog in de vingers heeft, lijdt voorlopig geen twijfel. In Parijs werden de nieuwe kleren van de keizer op het gebruikelijke enthousiasme onthaald. Er zijn nog zekerheden.