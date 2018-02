Karen Damen reageert op kritiek: "Ik ben altijd verwend geweest. En nu plots dit" Stijn Van Hove

23 februari 2018

06u58 1 Celebrities Voor wie het zou zijn ontgaan: Karen heeft een plaat gemaakt en die ligt nu in de winkel. Of Karen ook een góede plaat gemaakt heeft, ontdekt u weldra, maar met haar jeugddroom onder de arm wil ze het vuurpeloton recht in de ogen kijken. "Ik weet dat ik niet de beste zangeres ben en dat er een pak mensen klaarstaan om me af te maken. Maar ik heb tenminste geen autotune gebruikt."

Nog 24 dagen wachten haar tot de Lotto Arena. Haar album had eigenlijk al onder de kerstboom moeten liggen, maar is er pas vandaag. Tel daarbij de dramatische kijkcijfers van het programma 'Karen maakt een plaat' en een bloedbad dreigt. Maar zelfs valse roodharigen zijn furieuzer dan blondines of brunettes. Dus Karen incasseert en toont zich niet klaar voor de slacht.

Eén vaststelling bij beluistering van je plaat. Sommige nummers zijn top, maar je bent bij de opnames tegen je vocale limieten gebotst.

"Dat ga ik niet ontkennen. Ik heb ook nooit beweerd dat ik de beste zangeres ben. Ik heb een beperkt stembereik. Ik kan niet heel hoog en ik kan niet heel laag. Op het einde van 'Hoge Bomen' bijvoorbeeld zit een heel hoog stukje. Dat was kantje boord. Ik heb het nu al twee keer live gebracht en dat lukte. Maar laat het me geen tien keer doen of ik heb geen stem meer. Dus ja, soms was het moeilijk. Maar ik heb het vertikt autotune (een computerprogramma dat onjuistheden uit de zang filtert, red.) te gebruiken. Dat wou ik écht niet. En daar ben ik trots op."

Je kreeg hulp van onder anderen Daan, Regi en Raymond Geerts van Hooverphonic. Van de internationale sterren die je benaderde, blijft weinig over.

"Dat klopt. Nochtans was er een erg goed contact met Suzanne Vega. Ik had haar mijn nummer 'Mona Lisa' gestuurd en ze vroeg me enkele dagen om eraan te werken. Toen ik na een maand niets hoorde, heb ik haar nog eens gemaild. 'Ik heb geprobeerd, maar vond geen inspiratie en heb te weinig tijd', schreef ze me. Geen erg. Ik zal haar mijn album sturen en dan kan ze zelf kiezen welk nummer ze van een tekst wil voorzien. Een Engelstalige song als bonustrack of zo."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN