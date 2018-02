Karen Damen: "Al verkoop ik maar 100 cd’s... Ik hoef niet meer te scoren" Wim Nijsten

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities "Boven aan de hitparade staan interesseert me niet meer, dat heb ik achttien jaar gedaan met K3", zegt Karen Damen (43). En toch is ze niet helemaal vrij van stress, nu de release van haar eerste soloplaat nadert. In afwachting selecteert Karen in Dag Allemaal vijf liedjes die een cruciale rol in haar leven hebben gespeeld.

Karens eerste single ‘Een ander spoor’ is al even uit en wordt op gemengde reacties onthaald. Op 23 februari verschijnt haar volledige soloalbum. En dan, op 16 maart, geeft Karen Damen een speciaal, groots opgezet concert in de Lotto Arena. Hoe de zangeres haar ultieme meisjesdroom tot stand bracht, kan u elke woensdag volgen op VIER in ‘Karen Maakt Een Plaat’.

"Zeker nu die plaat bijna klaar is, begin ik te beseffen: Karen, uw droom gaat uitkomen", zegt ze met twinkelende ogen in Dag Allemaal. "Toen we ze aan het maken waren, was ik er niet helemaal gerust in, maar nu denk ik bij elk nummer: ‘Ja, dít is het beste van de plaat!’"

Is het helemaal geworden wat je wilde? 

Echt wel, ja. Er zitten cello’s, violen, een accordeon en pauken in. Het is de gulden middenweg tussen elektronisch en akoestisch. Eigenlijk ontbreken alleen de doedelzakken, dat zal voor de volgende plaat zijn. (lacht)

Wist je op voorhand: ik kán dit?

Nee! Ik heb een cd maken serieus onderschat. Ik ben achttien jaar zó verwend geweest... Bij K3 werd alles voor mij gedaan. Wij kregen afgewerkte liedjes in onze mailbox die we enkel nog moesten inzingen. 

Was het erg intensief werken? 

Ja. We hebben de plaat thuis gemaakt, beneden in onze studio. Dat heeft z’n voordelen, zo hoefde ik nooit naar mijn werk te rijden. Ik kon in m’n pyjama naar de studio. Maar het nadeel is dat ik thuis was. Als Sky van school kwam, wilde ik hem eten geven, nog even naar de supermarkt...

Maar het is je gelukt. Proficiat. Alleen, jouw eerste single, ‘Een Ander Spoor’, wordt niet zoveel gedraaid op de radio...

(onderbreekt) Hij wordt niet te weinig gedraaid, maar op te weinig zenders. Het is opgepikt door Radio 2, en daar wordt de single echt een keer of tien per dag gespeeld. Ach, K3 is ook nooit gedraaid op de radio, en zie waar we het gebracht hebben. 

