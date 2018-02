Karen Damen ontwerpt eigen kledingcollectie bij JBC "voor powerladies" TDS

01 februari 2018

15u51

Bron: JBC 0 Celebrities Dit voorjaar pakt JBC uit met een bijzondere samenwerking: de Vlaamse zangeres en presentatrice Karen Damen creëerde een damescollectie voor de Belgische modeketen. De collectie wordt - niet toevallig - gelanceerd op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2018.

"Met haar authenticiteit, relativeringsvermogen en gevoel voor humor inspireert Karen heel wat vrouwen", aldus Karen Hellemans van JBC."Met haar authenticiteit, relativeringsvermogen en gevoel voor humor inspireert Karen heel wat vrouwen"

"Karens grote kracht schuilt in haar persoonlijkheid: authentiek, echt en zeker niet té perfect. Humor en zelfrelativering zijn haar wapens. De waarden waar Karen voor staat, matchen 100% met die van JBC", aldus Karen Hellemans van JBC. "Uit een grootschalig klantenonderzoek dat we vorig jaar uitvoerden, blijkt dat Karen Damen dé vrouw is waar onze vrouwelijke shoppers, ongeacht hun stijl, het meest naar opkijken. We zijn dan ook heel blij met deze structurele samenwerking op lange termijn. Er was meteen een 'klik' tussen ons designteam en Karen."

Sta je te popelen om Karen creaties te passen? Nog even geduld … de collectie wordt op Internationale Vrouwendag, 8 maart, in de shops gelanceerd. En dat is uiteraard geen toeval.

"In een samenleving waar er zo'n grote druk ligt op vrouwen - in hun verschillende rollen als ouder, werknemer, partner, … - en waar vrouwen ook zichzelf zo'n grote druk opleggen, vinden we dat Karen tegengewicht biedt. Ze heeft lak aan de norm van de perfectie. Ze durft ook voor de camera zichzelf te zijn, met alle imperfecties en twijfels. Net daarom straalt ze zo'n zelfzekerheid en schoonheid uit. Dat is wat schoonheid ook is voor JBC: je mooi voelen en dat uitstralen, met al je imperfecties", klinkt het.