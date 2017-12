Karen Damen onder vuur: "Op de sporen lopen is gevaarlijk" TK

18u50 0 Karen Damen Celebrities Deze week lanceerde Karen Damen - voorheen 'de rosse' van K3 - haar eerste eigen single. 'Een Ander Spoor' heet het nummer, en op muzikaal vlak werd het goed onthaald. De zangeres krijgt echter kritiek op de bijhorende promofoto, die sommigen als gevaarlijk bestempelen.

Op de foto die bij de single hoort loopt Karen op een treinspoor, waarbij ze over haar schouder kijkt. Met zo'n titel is het natuurlijk niet geheel onlogisch dat je een echt spoor verwerkt in het promomateriaal, maar volgens sommigen had Karen beter wat langer nagedacht. Ze krijgt een tik op de vingers van de nmbs op Facebook: "Hoor ik daar het nieuwe nummer van Karen Damen of het geluid van een naderende trein die ondanks een noodrem niet tijdig kan stoppen en me dood rijdt?", klinkt het op de account 'Stationschef NMBS Info'.

En ook op Twitter en Instagram waarschuwen mensen de zangeres dat de foto gevaarlijk kan zijn. "Je geeft een verkeerd signaal met deze foto", klinkt het onder meer. "Spoorlopen is verboden en zeer dom! Het heeft al veel jonge en minder jonge mensenlevens gekost." En sommigen bekijken het van de andere kant: "Als je gaat spoorlopen, besef dan dat passagiers graag op tijd thuiskomen."

Karen reageerde op de heisa via Instagram. De foto werd niet genomen op 'actief' spoor, verantwoordt ze zich. "Even voor alle duidelijkheid: Deze foto is genomen op een verlaten spoor dat niet meer in gebruik is. Spoorlopen is levensgevaarlijk en wettelijk verboden. Alsjeblief, wees verstandig", drukte ze daar iedereen op het hart.

“Je leven is een omweg waard” Even voor alle duidelijkheid: Deze foto is genomen op een verlaten spoor dat niet meer in gebruik is. Spoorlopen is levensgevaarlijk en wettelijk verboden. Alsjeblief, wees verstandig. #loopnooitopdesporen @infrabel Een foto die is geplaatst door Karen Damen (@karendamen) op 08 dec 2017 om 13:24 CET