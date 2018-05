Karen Damen neemt afscheid van kleine Esten (8): "Rust zacht lieve vriend, mijn grote held" MVO

13 mei 2018

18u43 690 Celebrities Esten, een jongetje van 8 dat aan de zeldzame stofwisselingsziekte X-ALD leed, is overleden. Karen Damen, die de vzw in zijn naam steunde, deelt haar verdriet op Instagram. "Het was een hele eer om jou te mogen kennen."

De ziekte van Esten was slopend, maar nog niet erkend. Dat betekent dat de mutualiteiten niet tussenkomen in de kosten voor de behandeling. Karen steunde niet alleen de vzw die Esten wilde redden, maar maakte ook zijn grote droom waar in het programma 'Karen Maakt Een Plaat'. De jongen wilde namelijk erg graag beroemd worden en was dolblij om op tv te komen.

Zijn ouders, Eddy Vandezande en Evelien Winnen, stonden de dokters toe een stamceltransplantatie uit te voeren in een laatste poging om zijn leven te redden. Die lukte helaas niet, waarna die jongen naar huis werd gebracht voor palliatieve zorgen.

Jammer genoeg heeft Esten nu het gevecht tegen ALD verloren. "Rust zacht lieve Esten, mijn grote vriend, mijn dappere held, mijn knapperd. Het was een hele eer om jou te mogen kennen." schrijft de zangeres in een emotionele afscheidsboodschap op Instagram. "Voor altijd in mijn hart... voor altijd."

Rust zacht lieve Esten, mijn grote vriend, mijn dappere held, mijn knapperd. Het was een hele eer om jou te mogen kennen. Voor altijd in mijn hart... voor altijd. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@karendamen) op 13 mei 2018 om 15:10 CEST