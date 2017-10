Karen Damen maakt haar droom waar: een soloplaat 22u21 737 Florian Van Eenoo photonews Celebrities Karen Damen gaat in 2018 voluit voor haar grote droom: een soloplaat. Een idee waarmee ze al sinds haar zevende rondloopt, en waarvan de uitwerking dit voorjaar op VIER te zien zal zijn in het nieuwe programma 'Karen maakt een plaat'.

"Ik was als kind stikjaloers op 'Kinderen voor Kinderen'. Die waren ongeveer even oud als ik en die hadden hun eigen plaat uit. Ook bij ieder kindsterretje uit die periode dacht ik: Dat wil ik ook ooit!"

Kleine Karen uit Mortsel nam zich toen plechtig voor dat ze op een dag een eigen album zou maken. Maar daar kwam iets tussen. Bijna twee decennia lang maakte ze deel uit van de grootse hitmachine van de lage landen. Het succes was ongezien: duizenden optredens, honderdduizenden fans en miljoenen platen gingen over de toonbank. Maar toch bleef Karen meer dan 35 jaar met haar eigen muziekwens rondlopen... tot dit jaar.



In 2017 slaat ze samen met VIER eindelijk haar muzikale vleugels uit. Ze werkt intensief aan een plaat die volledig haar signatuur draagt. "Ik wil dat die plaat écht van mij is, zowel in tekst als in muziek. Ik werk nu al een tijd lang samen met heel fijne mensen die snappen wat ik bedoel. Deze plaat is wie ik écht ben. Ik heb lang getwijfeld: zal ik in het Engels, Nederlands of Antwerps zingen?"

En haar plaat wordt haar plaat: een Nederlandstalig album van een eigenzinnige en energieke vrouw, ontwapenend en gevoelig zoals alleen Karen Damen dat kan zijn.

In november laten Karen en VIER haar eerste single los op Vlaanderen. En op 16 maart 2018 staat Karen in de Lotto Arena om haar muzikale kindje aan de wereld voor te stellen. De ticketverkoop start komende maandag om 9u via https://www.vier.be/. De Lotto Arena is uiteraard geen onbekende voor Karen. Talloze keren liet de populaire zangeres met K3 een van de grootste zalen van België vollopen. Maar nu doet ze het helemaal alleen: "Ja, ik ben nu al nerveus. Ik voel kriebels in de buik en sterf tegelijkertijd van de zenuwen, dit is een van de persoonlijkste dingen die ik ooit heb gemaakt. En die deel ik dit voorjaar op VIER en op 16 maart in de Lotto Arena."

'Karen maakt een plaat' zal dit voorjaar bij VIER te zien zijn. Met wie Karen zoal samenwerkt voor haar allereerste soloplaat maakt de zender de komende tijd bekend.