Karen Damen brengt na haar soloplaat nu ook een eigen kledingcollectie uit: "En ik ben niet eens een stijlicoon..." Jolien Boeckx

08 maart 2018

06u00 0 Celebrities Karen Damen kan je naast beluisteren nu ook dragen. Letterlijk, want tussen het lossen van haar eerste soloplaat en haar concert volgende week, brengt ze vandaag een kledingcollectie uit bij JBC. “Ik kan dus in mijn éigen kledij op het podium mijn éigen nummers zingen: da’s de max!”

De collectie voor JBC barst van de vrolijke en kleurrijke stuks, die volgens Karen allemaal te combineren zijn met elkaar. Van een groene lange rok met kant, gestreepte hemdjes in blauw of roze, satijnen broek en bloes in dezelfde bloemenprint – een trend voor het voorjaar – tot een oudroze sweater met een grote gele K op. “Mijn favoriet is de jeansbroek met scheurkes in. Die kost slechts 49,99 euro en zit fan-tas-tisch! Ik heb in mijn eigen kleerkast jeansbroeken hangen die véél meer kosten en bijlange niet zo goed zitten en afslanken als de deze”, lacht Karen. Het allerleukste is dat Damen voortaan kan zeggen “Dat is van mij” als ze complimenten krijgt op haar kleding. “En ik heb dat al meegemaakt. Ik heb mijn stuks al gedragen nog voor de release, om te testen uiteraard. Ik droeg zo eens die broek met print en dezelfde, bijhorende blouse en iemand vroeg ‘Amai, waar heb je dat gehaald?’ Ik kon dan mijn eigen labeltje tonen. Oh, dat was de max!”

Voorbeeldvrouw

De collectie ligt pas vanaf vandaag in de JBC-winkels. Maar nu al kan Karen aankondigen dat er een vervolg komt, dit voorjaar zelfs nog. “Ik ben echt kei trots”, zegt Karen. “Ik ben totààl geen stijlicoon en een eigen kledingcollectie stond niet bovenaan mijn bucketlist (lacht). Maar bij de klanten van JBC hadden ze een rondvraag gedaan over wie een voorbeeldvrouw was. Ik stond mooi bovenaan (glundert). Ik was echt heel vereerd en heb niet getwijfeld."

Stressen

En nu is het uitkijken naar haar allereerste soloconcert, volgende week vrijdag 16 maart in de Lotto Arena. “Al 4.400 tickets zijn er verkocht. De zaal zit bijna vol, ik ben echt blij”, zegt ze. “Al heb ik wel stress, uiteraard. Ik ben bang dat ik mijn teksten ga vergeten." Over één ding moet ze niet meer stressen: een podiumoutfit. "Hoe handig is dat?! Ik kan gewoon in mijn éigen kledij mijn éigen liedjes zingen."

'Karen Damen' is vanaf nu verkrijgbaar bij JBC. De prijzen gaan tot 59,99 euro.