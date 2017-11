Karen Damen brengt deze week eerste single uit Jolien Boeckx

03u00 0 Photo News Karen Damen toont trots haar Story Award voor 'straffe madam' en haar medaille van Gert Last Year.

Karen Damen brengt deze week haar allereerste solonummer uit. Het zal er eentje in ‘t Nederlands zijn.

De titel en sound houdt Damen nog geheim tot de release van de single. “Vrienden en familie hebben hem al gehoord en zij hadden zoiets wel verwacht van mij, maar misschien de doorsnee Vlaming wel niet… Wie weet”, lacht ze. “Lang niet alle nummers op mijn album gaan in het genre van mijn eerste single zijn. Maar er zit wel een rode draad in. Deze plaat is wie ik écht ben. Ofwel hoor je het graag, ofwel niet. Maar niemand gaat kunnen zeggen dat mijn muziek slecht gemaakt zal zijn.” Begin volgend jaar zien we de making off van het album in het gelijknamige tv-programma ‘Karen maakt een plaat’ op VIER. Apotheose van dat programma zal Karens eerste soloconcert in de Lotto Arena zijn, op 16 maart. Damen werd afgelopen zaterdag op de Story Awards voor de derde keer op rij nog verkozen tot ‘straffe madam’. Van collega en beste vriend James Cooke kreeg ze nog een 'Gert Last Year'-medaille, waarmee ze in de top 10 van meest spraakmakende figuren uit 2017 zit.