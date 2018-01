Karen Damen biecht op: "Ik was een rotjoenk" TDS

25 januari 2018

22u54

Bron: Peter De Smedt 0

In de eerste aflevering van ‘Karen maakt een plaat’ krijgen we heel wat bekende en minder bekende gezichten te zien. Stuk voor stuk mensen die belangrijk zijn in het leven van Karen Damen. Maar wie denkt dat ‘Karen maakt een plaat’ een programma zal worden waarin we alleen het positieve over Karen Damen te krijgen heeft het mis. Zo sparen haar beste vriendinnen Karen absoluut niet en ook haar mama schrikt er niet van om haar dochter een ‘rotjoenk’ te noemen. "En ik zeg dat zelf ook. Want dat was zo", lacht Karen.

'Karen maakt een plaat', vanaf woensdag 7 februari om 20u35 op VIER.