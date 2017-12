Kardashians snoeihard in rechtszaak tegen Blac Chyna: "Het is haar eigen schuld" TDS

22u07

Bron: BUZZE 0 AP Celebrities Dat de realityserie rond Rob Kardashian en Blac Chyna geen succes werd, is de schuld van Blac Chyna zelf. Dat betogen de Kardashians. Chyna heeft een rechtszaak tegen de hele familie aangespannen omdat ze ervan overtuigd is dat de familie de serie heeft gesaboteerd.

In de slipstream van het succes van 'Keeping Up With The Kardashians' begon Blac Chyna haar eigen serie, samen met Rob Kardashian. Het ging echter mis toen het stel uit elkaar ging. Chyna beschuldigt Rob en de andere Kardashians ervan ervoor gezorgd te hebben dat E! stopte met de serie.

De Kardashians bestrijden dat. Ze hebben nu documenten beschikbaar gesteld aan de rechter die op de zaak is gezet waarin de ware reden uit de doeken wordt gedaan voor het stopzetten van de serie. Chyna wilde na de breuk via de rechter een contactverbod voor Rob afdwingen en daardoor werd het voortzetten van de serie onmogelijk. Er konden immers geen opnamen meer worden gemaakt waarbij de hoofdrolspelers samen waren te zien.