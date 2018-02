Kardashians herdenken overleden vader Robert MVO

23 februari 2018

08u30 0 Celebrities Ze moeten het al 15 jaar zonder hem stellen, maar vergeten doen ze hun vader Robert Kardasahian nooit. Zowel Kim als Rob plaatste een eerbetoon aan hun overleden vader op social media. Kardashian Senior stierf in 2003 aan de gevolgen van slokdarmkanker.

Kim postte een video van haar 16e verjaardag online, waarin te zien is dat haar vader haar een auto cadeau geeft. "Maar om die te mogen rijden, moet ze eerst nog wel even haar rijbewijs halen," grapte Robert Sr. Kim voegt eraan toe: "Ik mis je, papa."

Rob Kardashian, die naar zijn vader vernoemd is, plaatste een foto van hen samen op Twitter en schreef erbij: "Gefeliciteerd pa!"

Juist nu de Kardashian clan aan het uitbreiden is met meerdere kleinkinderen, missen Kim, Khloe, Kourtney en Rob hun vader meer dan ooit. Toen Rob's dochtertje Dream geboren werd, zei hij in een aflevering van Keeping Up With The Kardashians: "Ik wil dat mijn kind opgroeit met dezelfde Armeense normen en waarden die pappa ons geleerd heeft. Ik vind het belangrijk dat we als familie tijd doorbrengen samen en vooral veel lol hebben."

Happy Heavenly Birthday Dad! Miss you so bad. I ordered your favorite Ralph’s cake to celebrate! Love you forever! Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 23 feb 2018 om 04:44 CET

Happppy Birthday Dad ‼️ 😁😁😇😇 pic.twitter.com/PMv7HkS6RK ROBERT KARDASHIAN(@ robkardashian) link