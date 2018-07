Kardashians gaan pokeren voor het goede doel: "Hoe speel je dat ook alweer?" SD

11 juli 2018

09u25

Bron: ANP 0 Celebrities Wie weleens aan een pokertafel wil zitten met een van de Kardashian- of Jenner-zusjes of hun moeder Kris, kan nu een tafel boeken voor het If Only' Texas Hold'Em Poker Tournament. De realitysterren zijn 'te koop' bij bepaalde tafels, maar daarvoor moet wel flink in de buidel worden getast. Vanaf 2.500 dollar kun je aanschuiven bij een van hen en dat bedrag kan voor een paar extra's, zoals een vip-pakket, oplopen tot 7.500 dollar.

Het liefdadigheidsevenement haalt geld op voor onderzoek naar en behandeling van kanker. Voor de winnaars van het pokertoernooi liggen er vip-kaarten klaar voor concerten van The Eagles en Fleetwood Mac.

Via een filmpje op TMZ roepen Kris en Kim fans op om mee te doen. "Hi guys, doe 29 juli mee aan het pokertoernooi en schrijf je in! Mam, weet jij eigenlijk hoe je moet spelen?," zegt Kim tegen haar moeder. "Poker? Welnee! Dus dat wordt lachen."

De reality-familie gaan er ook beelden filmen voor een aflevering van 'Keeping Up With The Kardashians'.