Kardashian-fans in shock: de vriend van hoogzwangere Khloé ging vorig weekend vreemd MVO

11 april 2018

06u51 0 Celebrities De Amerikaanse showbizzmedia zijn in rep en roer, want volgens hen is Tristan Thompson, de vriend van de hoogzwangere Khloé Kardashian, afgelopen weekend vreemdgegaan. Thompson werd in New York gezien met 'een mysterieuze dame', terwijl de realityster in hun huis in Cleveland was. Video's van de betreffende avond gaan inmiddels viral op social media.

Tristan zou een, vooralsnog onbekende, vrouw gezoend hebben in de PH-D Lounge in The Big Apple en was later die avond ook met haar te zien op verschillende videobeelden. De twee gingen samen een hotel binnen, om een paar uur later weer te vertrekken naar uitgaansgelegenheid Soho House in het trendy Meatpacking District.

Rond 5.00 uur 's morgens keerden ze terug na een avondje stappen. De vrouw werd de volgende ochtend gespot toen ze het hotel verliet, in dezelfde kleding die ze de avond ervoor droeg. Tristan was in New York vanwege een basketbalwedstrijd die hij met zijn ploeg Cleveland Cavaliers moest spelen. Volgens omstanders in de club 'was Tristan erg close met een vrouw, die niet de zijne was'. Op social media wordt er volop gespeculeerd over het al dan niet vreemdgaan van de NBA-ster.

Er is vooralsnog geen reactie gekomen uit het 'kamp Kardashian' en ook Thompson hult zich in stilzwijgen. Khloé bevalt een dezer dagen van haar eerste kindje, dat ze krijgt met Tristan. Volgens sommige bronnen zou ze zelfs al bevallen zijn. Eergisteren postte ze nog een foto van haar en Tristan samen op Instagram, waarbij ze schrijft: "Wij zijn er klaar voor, kleine!"