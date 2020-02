Kanye wilt nog drie kinderen, maar voor Kim Kardashian is het genoeg geweest: “Ik wil geen oude moeder zijn” LV

Bron: ANP 0 Celebrities De kans dat Kim Kardashian en Kanye West voor gezinsuitbreiding gaan, is klein. Na North (6), Saint (4), Chicago (2) en Psalm (9 maanden) vindt de realityster het wel mooi geweest, vertelt ze in een podcast van TMZ.

Kim heeft haar handen vol aan de vier koters en wil ze alle aandacht kunnen geven die ze verdienen. Dat gaat volgens haar niet als er nog meer kinderen bij komen. “We zouden nog meer kinderen kunnen krijgen, maar ik denk dat we het niet moeten doen”, vertelt Kim (39), die toegeeft dat ze het best leuk zou vinden om een nog groter gezin te hebben. “Vier is goed. Ik wil geen oude moeder zijn.” Kanye liet eerder weten daar anders over te denken. Hij zou het liefst een gezin met zeven kinderen hebben.

Niet alleen haar leeftijd houdt Kim tegen voor een groter gezin te gaan. Ze wil net als haar in 2003 overleden vader advocaat worden en daarom moet er ook tijd genoeg overblijven om te studeren. Daarnaast is het ook onmogelijk voor haar om nog zwanger te worden, door medische complicaties. Al hoeft dat geen probleem te zijn, want ze schakelde daarvoor een draagmoeder in bij de laatste twee kindjes.