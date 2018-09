Kanye wil naar Chicago verhuizen, maar daar is Kim K. niet mee akkoord TK

20 september 2018

08u48

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel Kanye West eerder deze week nog aankondigde graag terug te willen verhuizen naar zijn 'hometown' Chicago, is er geen hair extension op Kim Kardashians hoofd die eraan denkt om mee te gaan. De realityster wil absoluut niet weg uit Los Angeles.

Kanye heeft al meerdere villa's op het oog en ziet het helemaal zitten om zijn kinderen groot te brengen in 'the windy city', dat meldde de artiest eerder deze week. De huizen die hij en Kim in Los Angeles bezitten, wil hij graag behouden.

Een definitieve verhuizing zit er echter niet meteen in, want zijn eega is niet echt akkoord. "Kim wil de kinderen in LA grootbrengen. Ze vindt het prima om tijd in Chicago door te brengen, maar niet op een permanente basis. Hun oudste kind North zit net op school en heeft het daar naar haar zin. Kim denkt niet dat de kinderen beter worden van een verhuizing, waarbij ze ook nog eens ver weg zitten van hun neefjes en nichtjes", aldus een insider.

"Daarbij verandert Kanye zo snel van mening dat Kim het met een korreltje zout neemt. Vandaag wil hij verhuizen naar Chicago en morgen wil hij nooit meer weg uit LA. Dus ze laat het maar even voor wat het is."