Kanye West zet presidentscampagne door

04 augustus 2020

03u59

Bron: Belga 0 Celebrities Kanye West zet zijn poging om de president van Amerika te worden door, alhoewel hij daar wel wat steken bij laat vallen. De rapper miste maandag de deadline om zich aan te melden in de staten New York, Maryland, Kansas en Nebraska.

Wel kondigde Kanye officieel zijn 'running mate' aan, degene die hem als vice-president zou bijstaan mocht hij toch leider van de Verenigde Staten worden. Zoals verwacht koos de muzikant voor Michelle Tidball, een ‘bijbelse lifecoach’. In Arkansas, waar hij de deadline wel haalde, vulde hij volgens TMZ haar naam in als beoogde vice-president. Ook in de staat Vermont staat haar naam in de papieren, maar in zijn aanmelding in West-Virginia heeft Kanye die keuze opengelaten.

De rapper kwam de afgelopen weken veel in het nieuws vanwege zijn niet al te coherente uitspraken op Twitter, waar hij ook flink wat privézaken met de wereld deelde. Volgens zijn vrouw Kim Kardashian zit Kanye in een flinke dip vanwege zijn bipolaire stoornis. De muzikant bood Kardashian vorige week publiekelijk zijn excuses aan voor het openbaren van informatie die zij liever privé had gehouden.