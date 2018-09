Kanye West wil terug naar Chicago verhuizen: "En ik ga er nooit meer weg" TK

19 september 2018

09u01

Bron: ANP 0 Celebrities Als het aan Kanye West ligt, pakt hij zijn boeltje en vertrekt hij met een enkele reis richting Chicago om daar een nieuw leven op te bouwen. Met zijn familie wel te verstaan, dus dat zou betekenen dat zijn vrouw Kim Kardashian haar geliefde Los Angeles moet verlaten.

Kanye sprak over zijn woonwensen tijdens een event in Chicago en zei: "Ik kom terug naar deze stad en ga er nooit meer weg".

Volgens een bron zouden Kim en Kanye hun oog al hebben laten vallen op een huis in Chicago. "Ze willen daar hun permanente woonhuis van maken voor hen en hun drie kinderen, maar houden de villa in LA absoluut aan. Daarnaast bezitten ze nog een aantal panden in die regio waar ze geen afstand van willen doen."

Kanye zou ook zijn Yeezy kantoor van Calabasas, zijn huidige woonplaats, naar Chicago willen verplaatsen. "Hij heeft de afgelopen maanden muziek opgenomen in die stad en contact gezocht met oude vrienden, wat hij erg leuk vond. Dat heeft hem op het idee gebracht om te verhuizen."