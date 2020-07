Kanye West wil nu ook eigen streamingsdienst opstarten: Yeezy Sound TK

12 juli 2020

10u11

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (43) is een vat vol ideeën. Niet alleen liet hij vorige week weten dat hij zich Kanye West (43) is een vat vol ideeën. Niet alleen liet hij vorige week weten dat hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen later dit jaar , hij wil ook snel werk maken van een eigen streamingdienst. Op Twitter plaatste hij een bericht over Yeezy Sound, zoals het platform moet gaan heten.

Bij de tweet heeft Kanye een lijstje gevoegd van artiesten die hij waarschijnlijk wil inlijven voor Yeezy Sound. Het gaat dan om Abstract Mindstate, Clips, Tony Williams, Pusha-T en natuurlijk Kanye zelf. Hij heeft er ook de naam van dochtertje North (7) bijgeschreven.

Kanye loopt al een tijdje rond met plannen voor een eigen streamingdienst. In 2016 begon hij erover en een jaar later had hij de merknaam Yeezy Sound gedeponeerd. Hoe de dienst er precies zal uitzien (en of die er überhaupt komt), is onduidelijk. Volgens de muzieksite NME wil hij exclusieve video’s aanbieden en de mogelijkheid om beelden via de tv te streamen.

Lees verder onder de tweet.

YEEZY SOUND ROSTER PROPOSAL pic.twitter.com/RugGSTcY66 ye(@ kanyewest) link

Bizar gedrag

De plotse plannen en de nogal kinderlijke lijst doet heel wat menen vermoeden dat het inderdaad niet zo goed gaat met West. De excentrieke artiest zou zijn bipolaire stoornis, waar hij eerder al openlijk over sprak, niet onder controle hebben. Zijn familie zou zich grote zorgen maken om zijn gedrag. “Het ging de afgelopen tijd goed met Kanye, maar hij blijft vanwege zijn bipolariteit last hebben van stemmingswisselingen. De ene keer is hij manisch en dan weer depressief. Op dit moment verkeert hij weer in zo’n periode,” aldus een bron. Vrouwlief Kim Kardashian heeft er haar handen vol mee. “Hoewel Kim hem steunt in alles wat hij doet, maakt ze zich ook zorgen. Net als de andere Kardashians, omdat die weer zien hoe stressvol dit voor Kim is. Kanye is ontzettend onvoorspelbaar, omdat hij soms wekenlang in een bepaalde gemoedstoestand verkeert en er geen peil op hem te trekken is. Na een poosje trekt het bij en is alles weer normaal. De familie hoopt dat dit nu ook het geval is.”

De aankondiging van zijn race voor het Witte Huis werd vorige week in ieder geval op veel hoongelach onthaald. Niet alleen heeft Kanye in veel staten de deadline om zich in te schrijven als onafhankelijke kandidaat gemist - hij hoopt nu dat hij uitstel krijgt door het coronavirus-, hij kreeg ook weinig steun van zijn collega-sterren. Enkel Elon Musk en Kim Kardashian zelf lieten weten hem te steunen. Anderen, zoals Jamie Foxx, zien hem liever niet winnen, zeker nadat hij al liet weten tegen vaccins en abortus te zijn. Gisteren liet Katy Perry zich nog ontvallen dat ze de job liever naar 'iemand met ervaring’ ziet gaan.