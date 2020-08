Kanye West wil christelijke versie van TikTok maken: “De technologie is top, maar de inhoud is verontrustend” MVO

10u00 0 Celebrities Kanye West (43) wil met TikTok aan tafel zitten om een versie van de razend populaire app te maken voor christelijke gezinnen. De rapper heeft ook al een naam voor de nieuwe service bedacht: Jesus Tok.

TikTok mag dan de trend van het moment zijn - ook onder celebs -, Kanye West vindt het maar niets. “Ik zat op TikTok met mijn dochter en als christelijke vader vond ik veel van de content zorgwekkend, maar ik vind de technologie fantastisch”, aldus Kanye, die de app vermoedelijk bekeek met zijn oudste dochter North (7). “Ik kreeg daardoor meteen een visie: Jesus Tok.”

In een opvolgende tweet laat de muzikant weten graag met TikTok samen te willen werken aan een versie van de sociale media-app met christelijke toezicht, “eentje die veilig voelt voor jonge kinderen en de wereld, in Jezus’ naam, amen”, aldus Kanye. Naast North hebben Kanye en zijn vrouw Kim Kardashian (39) nog drie kinderen: zoons Saint (4) en Psalm (1) en dochter Chicago (2). Die zijn nog een beetje te jong voor het sociale medium vol vrolijke dansjes en grappige sketches.

Weer bij gezin

Het is duidelijk dat Kanye na zijn mentale breakdown weer herenigd is met zijn familie. De rapper weigerde wekenlang om zijn echtgenote te zien nadat hij haar tijdens zijn eerste event voor zijn presidentscampagne beschuldigde van overspel. Kim reageerde op de vreemde situatie: “Kanye is bipolair en wat hij voelt komt niet altijd overeen met wat hij zegt. Als familie staan we machteloos, want we kunnen hem alleen helpen als hij geholpen wil worden.”

West dook onder op zijn ranch in Wyoming terwijl Kim in Californië bij de kinderen bleef. Uiteindelijk kwam het toch tussen een ontmoeting tussen de twee, waarbij Kim huilend werd gespot. In een poging om hun relatie te redden trokken ze op familievakantie naar de Dominicaanse Republiek. Hoewel hun relatie volgens insiders nog steeds aan een zijden draadje hangt, lijkt het voorlopig weer goed te gaan tussen Kim en Kanye. De twee worden weer vaak samen gespot.

Het TikTok-idee van Kanye komt volgens experts wel overeen met bepaalde symptomen van een bipolaire stoornis. Tijdens een manische episode denkt men namelijk al snel dat men alles aankan, zoals het opstarten van een nieuw sociaal medium, of de volgende president van de Verenigde Staten worden. “Kim heeft hem proberen te overtuigen om die presidentsdroom uit te stellen tot 2024, maar dat wil hij niet”, zegt een vriend van Kardashian. “Hij weigert ook om zijn medicatie te nemen, dus volgens zijn familie is hij op dit moment niet stabiel genoeg om zo’n uitdaging aan te gaan.”

