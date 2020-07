Kanye West weigert om echtgenote Kim Kardashian te zien na geruchten over scheiding MVO

09u22 0 Celebrities Kanye West (43) weigert om zijn echtgenote Kim Kardashian (39) te zien, nadat hij via Twitter dreigde om van haar te scheiden.

Kanye beschuldigde Kim van overspel en deelde met zijn volgers dat hij al een jaar van plan is om van haar te scheiden. Volgens Kardashian gaat het echter om een opflakkering van Kanye’s bipolaire stoornis. “Soms komt wat hij zegt niet overeen met wat hij voelt”, zei ze daarover in een reactie op sociale media.

Kanye houdt zich momenteel schuil op zijn ranch in Wyoming, terwijl Kim nog steeds met hun vier kinderen in Californië verblijft. “Ze heeft geprobeerd om contact met hem op te nemen, maar hij wil er niet van weten”, zegt een kennis van het koppel tegen TMZ. “Kim wil het met hem over zijn gezondheid hebben, maar ze hebben weinig tot geen woorden gewisseld sinds zijn scheldtirade op Twitter. Kim wil hem helpen, maar dat kan niet als Kanye niet geholpen wil worden.”

Kim zou al twee keer hebben geprobeerd om naar Wyoming te vliegen, maar Kanye gooide beide keren de deur dicht in haar gezicht. “Hij wil haar niet zien, hij is paranoïde.”

Moeilijk huwelijk

Amper enkele maanden na hun huwelijk in 2014 doken de eerste geruchten over relatieproblemen al op. Enkele pikante blootfoto’s van Kardashian voor het blad Paper Magazine zouden toen voor hevige discussies gezorgd hebben. De realityster had het naar verluidt ook erg moeilijk toen de rapper in 2016 een zenuwinzinking kreeg door z’n bipolaire stoornis. En onlangs vertelde een anonieme bron nog aan People Magazine dat de onderneemster zich gevangen voelt in haar huwelijk.

Ook de quarantaine van de voorbije maanden zou het koppel geen goed gedaan hebben. Zo had Kim het volgens insiders erg lastig omdat de zorg voor hun kinderen North (7), Saint (4), Chicago (2) en Psalm (1) volledig op haar schouders terechtkwam. “Ze vindt het vreselijk dat Kanye niet vraagt hoe hij haar kan helpen”, klonk het op de website World News Daily. “Het koppel leeft volledig naast elkaar. Bij momenten verblijven ze ze zelfs in aparte huizen. Ze zullen dit wel nooit zelf toegeven, want ze hangen hun vuile was niet graag buiten.”