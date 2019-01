Kanye West versus Jay-Z: van broeders naar miljoenenrechtszaken SD

29 januari 2019

13u28 0 Celebrities Ooit waren ze de beste vrienden, en noemden ze elkaar zelfs ‘broeders’. Maar tussen rappers Jay-Z en Kanye West liep het al een hele tijd geleden spaak, met om de zoveel tijd een nieuw incident. De laatste steek in het rijtje? Kanye West die Roc-A-Fella Records, de platenmaatschappij waar Jay-Z eigenaar van was, een proces aandoet.

Op 25 januari startte Kanye West een rechtszaak tegen zijn voormalige platenlabel Roc-A-Fella Records in verband met achterstallige betalingen. Roc-A-Fella Records was ooit het eigendom van rapper Jay-Z, maar die verkocht zijn aandelen in 2004. Naar verluidt wil West duidelijk maken dat de rechtszaak niets te maken heeft met Jay-Z, wiens echte naam Shawn Carter is, maar gezien hun voorgeschiedenis lijkt het feit ook niet helemaal los te staan.

De twee rappers leerden elkaar in het begin van de jaren 2000 kennen bij Roc-A-Fella Records. Kanye had een contract als producent van Jay-Z, maar smeekte om ook als rapper aan de slag te mogen gaan. Jay-Z en zijn partner Damon Dash twijfelden, voornamelijk omdat Kanye’s achtergrond niet dezelfde was als die van hen. Zoals Jay-Z zelf zei: “We waren allemaal jongens van de straat, die deden wat nodig was om te overleven. En dan was er Kanye, die naar mijn weten nog geen dag van zijn leven gehustled heeft. Ik zag gewoon niet in hoe het zou werken.” Maar West bleek dan toch erg overtuigend te zijn, en mocht in 2004 toch zijn eerste solo-album uitbrengen: ‘The College Dropout’. De plaat bleek succesvol, en Kanye’s hiphopcarrière was gelanceerd.

Samenwerking

Grote baas Jay-Z zag wel wat in het talent van de creatieve West, en de twee besloten om in 2011 samen een plaat uit te brengen: ‘Watch The Throne’. Hoewel de samenwerking een groot succes was, en geroemd werd als de beste hip-hopsamenwerking uit de geschiedenis, vertelde Jay-Z dat ze toch regelmatig botsten over welke nummers uiteindelijk op de plaat zouden belanden. Hij bekende ook dat hij hun vriendschap eerder zag als iets dat voornamelijk op hun samenwerking, op iets zakelijks, gestoeld was. En dat laatste viel niet in goede aarde bij West.

Dat Jay-Z’s woorden toch iets hadden losgemaakt bij Kanye, bleek toen die laatste in 2007 het nummer ‘Big Brother’ uitbracht. Waar het nummer grotendeels een eerbetoon is aan zijn grote broer, Jay-Z, uit West toch ook kritiek op Carter. Zo luidt een stuk van de vertaalde tekst: “Ik vertelde Jay dat ik een nummer met Coldplay deed. / Het volgende dat ik weet is dat hij een nummer met Coldplay heeft. / Ik denk: ‘Damn, no way’. / Vertaling: Spaans: ‘No way, José’. / Dan vertelde ik het aan Jay Brown. / Ik had moeten weten dat het zou mislopen. / Ik had tegen je moeten praten als een man, ik had het eerst tegen jou moeten zeggen. / Maar ik vertelde het aan iemand anders en dat maakte alles erger.”

Toch bleven de twee dik bevriend. Zo hecht zelfs, dat Kanye zijn loyaliteit toonde, door in 2009 het podium van de MTV VMA’s te bestormen toen Taylor Swift de Video Of The Year Award kreeg en uit te roepen dat die prijs eigenlijk voor Beyoncé was. De vrouw van zijn vriend kon allemaal maar ongemakkelijk toekijken, net als de rest van de wereld.

Kardashian

In 2012 begon Kanye West een relatie met realityster Kim Kardashian. Al van in het begin van die relatie deden geruchten de ronde dat Jay-Z en zijn vrouw Beyoncé geen al te grote fan waren van Kim. Geen gemakkelijke situatie. En het werd nog ongemakkelijker, want toen Kim en Kanye op 24 mei 2014 in het huwelijk traden, besloten de Carters om last minute niet af te zakken naar Italië voor de festiviteiten. Dat ze op dat moment op vakantie waren in de Hamptons, hielp hun zaak natuurlijk niet vooruit. Een bron vertelde aan HollywoodLife.com dat West behoorlijk gekwetst was. “Publiekelijk vertelde hij misschien dat het niet uitmaakte, maar achter de schermen was Kanye echt kwaad. Hij is er nooit overheen gekomen.” Dat had misschien ook iets te maken met die marmeren tafel waarin de namen van Jay-Z en Beyoncé al geslepen waren ...

Op 20 november 2016 uitte West zijn frustraties dan tijdens een concert in Sacramento. Hij trad maar 15 minuten op, waarna hij een kwartier lang alles op tafel gooide. Onder andere Beyoncé’s optreden op de afgelopen MTV Video Music Awards moest eraan geloven. “Beyoncé, ik was gekwetst toen ik hoorde dat je zei dat je niet zou optreden, tenzij je Video of the Year zou winnen in plaats van mij en ‘Hotline Bling’”, zei hij. “Ik ga Beyoncé nu niet dissen, ze is geweldig. Taylor Swift is geweldig. We zijn allemaal geweldige mensen. We zijn allemaal gelijk. Maar soms zijn we te veel bezig met de politiek en vergeten we wie we zijn om te kunnen winnen.” Ook Jay-Z ontsnapte niet aan Kanye’s woordenstroom. “Jay-Z, bel me. Je hebt me nog steeds niet gebeld. Jay-Z, ik weet dat je moordenaars hebt. Stuur ze alsjeblieft niet naar mij. Bel me. Praat met me zoals een man.” West refereerde hiermee aan het feit dat Jay-Z nooit contact met hem opnam, na de brutale overval op zijn vrouw Kim in Parijs. Ook tijdens zijn concert in Seattle kon hij het niet laten om het over de Carters te hebben. “Bel me niet na de overval en zeg ‘Hoe voel je je?’ Wil je weten hoe ik me voel? Kom langs bij ons huis. Neem je kinderen mee naar ons huis. Alsof we broers zijn. Laten we samenzitten.’

Rechtszaak

Of Jay-Z ooit langsgeweest is, is niet geweten. Wat we wel weten, is dat West op 5 juli 2017 een rechtszaak aanspande tegen de streamingsdienst Tidal van Jay-Z. Volgens de ‘Gold Digger’-rapper moest hij nog geld krijgen van Tidal voor marketingdiensten en een bonus omdat hij een afgesproken drempel voor abonnees gehaald had dankzij zijn album ‘The Life of Pablo’. Na de release van dat album zag de dienst een stijging van 1,5 miljoen abonnees. West besloot in afwachting van de uitspraak, om zijn exclusiviteitsdeal met de streamingsdienst alvast op te blazen. Als grote trekker van de streamingservice, zal zijn vertrek niet zonder gevloek van bovenaf ontvangen zijn geweest.

Het bleef lang stil, maar in augustus 2017 reageerde Jay-Z dan eindelijk op alle controverse. In een podcast op zijn eigen streamingservice Tidal vertelde hij dat hij erg gekwetst was door wat Kanye in Sacramento had gezegd. “Je wordt gekwetst omdat deze kerel over je praat op het podium. Maar wat me echt kwetste, is dat hij mijn vrouw of mijn kind hier in kan betrekken. Kijk, Kanye is mijn kleine broertje. Hij heeft het al honderd keer over me gehad. Hij heeft dat liedje, ‘Big Brother’, gemaakt. We hebben wel al ergere dingen meegemaakt, maar als je mijn familie erin betrekt, dan is dat een probleem.” Volgens Jay-Z beseft Kanye dat hij te ver gegaan in. “Hij weet dat hij over de streep gegaan is. En ik weet dat hij het weet. Want we laten nooit zoveel ruimte tussen één van onze ruzies, en we hebben er veel gehad. Dat is gewoon wie we zijn.”

Kill Jay-Z

Jay-Z besloot dan maar om terug te slaan met het nummer ‘Kill Jay-Z’, op zijn album ‘4:44’, al beweert hij zelf dat het nummer niet bedoeld is om Kanye aan te klagen. “Ik praat de hele tijd tegen mezelf. Ik heb het niet over Kanye wanneer ik zeg: ‘Je stopte met school / Je verloor je principes’ - Ik had het over mezelf. Maar dat ding over 20 miljoen dollar had ik niet moeten zeggen. Je gaat soms te ver.” Ter referentie: in het nummer zei Jay-Z het volgende: ‘Je werd gekwetst omdat je iets goed deed voor ‘Ye. Je gaf hem 20 miljoen zonder te verpinken. Hij gaf je 20 minuten op het podium, wat the fuck was hij aan het denken?’. Volgens de website Genius refereert ‘20 miljoen’ aan de deal met Tidal, en de ‘20 minuten’ aan Kanye’s uitbarsting op het podium.

Een maand later leek de lucht eindelijk te klaren. Media berichtten dat de twee rappers eindelijk van plan waren om elkaar nog eens in het echt te ontmoeten in verband met de Tidal-rechtszaak. En in september 2018 postte Kanye een foto van Jay-Z en Beyoncé op Instagram. Het leek dus alsof de vechtende vrienden het eindelijk hadden bijgelegd. Toen Kanye zijn Instagramprofiel verwijderde, ging ook de foto echter verloren. Benieuwd of die nieuwe rechtszaak tegen Roc-A-Fella Records opnieuw roet in het eten zal gooien.