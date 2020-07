Kanye West verontschuldigt zich bij Kim Kardashian: “Ik had geen details over ons privéleven mogen delen” MVO

26 juli 2020

10u46 12 Celebrities Rapper Kanye West (43) heeft zich verontschuldigd bij zijn echtgenote, Kim Kardashian (39). Tijdens het eerst event voor zijn presidentscampagne verkondigde hij aan de hele wereld dat hij en Kim het overwogen om voor abortus te kiezen. “Dat had ik niet mogen vertellen”, beseft hij nu.

“Ze had de pillen al in haar hand”, riep hij het publiek toe. “Ken je die pillen? Als je die neemt is de baby weg. Ik had bijna mijn eigen dochter vermoord!” Kim stelde het niet op prijs dat Kanye die gevoelige informatie over hun privéleven deelde met de rest van de wereld, maar daar bleef het niet bij. Via twitter maakte West wereldkundig dat hij al een jaar van Kardashian wil scheiden, omdat hij gelooft dat ze niet trouw was.

Kim wuifde dat later weg als een gevolg van Kanye’s bipolaire stoornis. “Mijn man is ziek en wij staan machteloos, want we kunnen hem niet helpen als hij niet geholpen wil worden. Wat hij zegt komt niet altijd overeen met wat hij voelt.”

Kanye lijkt intussen weer bij zijn zinnen te zijn gekomen. “Ik wil mij verontschuldigen bij mijn vrouw, Kim Kardashian, omdat ik het publiekelijk over ons privéleven heb gehad”, schrijft hij op twitter. “Ik heb haar niet beschermd zoals zij mij beschermd heeft. Kim, ik weet dat ik je hebt gekwetst. Vergeef me alsjeblieft. Bedankt dat je er altijd voor mij bent.”

Hij verstuurde die boodschap via sociale media omdat hij voorlopig op zijn ranch in Wyoming verblijft, terwijl Kim nog in Californië zit met de kinderen. Kim heeft nog niet publiekelijk gereageerd op zijn verontschuldigingen.

LEES OOK

Kanye West denkt Biden te kunnen verslaan bij presidentsverkiezingen

Kanye West lijdt aan een bipolaire stoornis, maar wat is dat precies en hoe wordt ze behandeld?