Kanye West verdwijnt opnieuw van social media

07 oktober 2018

09u27

Bron: ANP 1 Celebrities Kanye West heeft zijn sociale media verwijderd. De 41-jarige rapper verdween zaterdagmiddag zonder waarschuwing en zonder reden van Instagram en Twitter.

Afgelopen week lag Kanye weer eens onder vuur op Twitter. Hij schreef dat het dertiende amendement van de Amerikaanse grondwet afgeschaft moest worden. Dat amendement gaat over de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten. Later twitterde West dat hij bedoelde dat het artikel gewijzigd moest worden.

Het is onbekend of de kritiek ertoe heeft geleid dat Kanye zijn accounts heeft verwijderd. Het ligt niet voor de hand omdat West geregeld bakken kritiek over zich heen krijgt op die manier. Een andere mogelijkheid is, is dat de rapper naar Afrika is vertrokken. Eerder gaf hij aan daar nieuwe muziek te willen maken en terug te willen gaan naar zijn 'roots'.

Kanye drukte in mei 2017 ook al eens op de deleteknop van zijn accounts. Bijna een heel jaar liet de man van Kim Kardashian niets van zich horen op sociale media. Sindsdien was hij weer erg actief op Twitter en Instagram en ontketende meerdere keren relletjes. Bijvoorbeeld door persoonlijke berichten van zijn vriend John Legend online te gooien en zijn steun te betuigen aan president Donald Trump.