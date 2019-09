Kanye West verdiende dit jaar het meest van alle hiphopartiesten (maar dat kwam niet door zijn muziek) Redactie

20 september 2019

09u00

Bron: AD 0 Celebrities Kanye West voert dit jaar voor het eerst in zijn leven de Forbes-lijst van de twintig best verdienende hiphopartiesten aan. De 42-jarige rapper haalde in een jaar tijd 150 miljoen dollar binnen, vooral dankzij zijn succesvolle sneakerlijn.

Kanye wist ook voor het eerst meer te verdienen dan zijn oude vriend en baas Jay Z, die op de tweede plek staat met 81 miljoen dollar. Dat riante bedrag dankt Jay Z vooral aan zijn succesvolle ‘On The Run II’-tournee met zijn vrouw Beyoncé. Drake is op de derde plek terug te vinden. De meest gestreamde artiest ter wereld sleepte 75 miljoen binnen tussen juni 2018 en juni 2019.

Diddy (plek vier) mocht 70 miljoen dollar bijschrijven op zijn rekening. Een groot deel van zijn inkomsten dankt hij aan zijn wodkamerk. Travis Scott, de vriend van Kanye's schoonzusje Kylie Jenner, belandde met 58 miljoen dollar op de vijfde plek. Dat verdiende hij voornamelijk met zijn succesvolle ‘Astroworld’-tournee.

Verder kent de lijst twee nieuwkomers. Donald Glover, oftewel Childish Gambino, kreeg 35 miljoen dollar uitbetaald en dat levert hem de tiende plek op. Cardi B, op plek dertien met 28 miljoen dollar, is niet alleen nieuw in de lijst maar ook gelijk de jongste artiest van de twintig grootverdieners. Naast Cardi B is Nicki Minaj, met 29 miljoen op plek 12, de enige vrouw in het overzicht van Forbes.