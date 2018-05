Kanye West twittert over gsm-verslaving: "Gebruik je telefoon als een hamer. Enkel als je hem nodig hebt" HA

21 mei 2018

23u39

Bron: ANP 0 Celebrities We zijn verslaafd aan onze smartphone. Dat betoogt Kanye West op Twitter. In vier tweets gaat hij in op de wijze waarop wij met onze mobiele telefoon omgaan. "Google dopamine", schrijft hij in een van zijn tweets.

Google dopamine KANYE WEST(@ kanyewest) link

"Er was ooit een tijd dat we helemaal zonder smartphone konden functioneren", schrijft de musicus. "Nu zijn we eraan verslaafd."

there was a time when we completely operated without phones. We're addicted to our phones. KANYE WEST(@ kanyewest) link

Daarna vergelijkt hij de gsm met een hamer. "Zie je smartphone als een stuk gereedschap, niet als een verplichting." Hij vraagt zijn volgers of ze rond zouden lopen met een hamer in hun zak. "Je pakt alleen een hamer als je hem nodig hebt", concludeert Kanye. "Gebruik je telefoon als een hamer. Pak hem alleen als je hem nodig hebt."

Look at your phone as tool not an obligation. Would you walk around with a hammer in your pocket? You would pick up a hammer when you needed it you would never be addicted or obligated to it. Use your phone like a hammer only pick it up when you need it. KANYE WEST(@ kanyewest) link

Daarna maakt Kanye een opmerking over Google. In een tweet schrijft hij alleen maar "Google dopamine". Daarna tipt hij de documentairereeks 'The Century of the Self'. De BBC zond die in 2002 uit. De reeks gaat over manipulatie van het grote publiek door grote concerns en de politiek. "Het duurt vier uur, maar na twintig minuten begrijp je wat ik bedoel", schrijft Kanye.

the century of self https://t.co/JVvJby2TFq It’s 4 hours long but you’ll get the gist in the first 20 minutes Basically Sigmund Frued’s nephew Edward Bernays capitalized off of his uncle’s philosophies and created modern day consumerism KANYE WEST(@ kanyewest) link

In de documentaire komt Edward Bernays aan bod. Hij is de neef van Sigmund Freud en heeft er met een slimme campagne volgens Kanye in de vorige eeuw voor gezorgd dat rokende vrouwen algemeen geaccepteerd werden. "Zo gaat dat...", schrijft hij zonder verder aan te geven wat de link is met de smartphoneverslaving waar hij het in eerdere tweets over had.